Con escotado vestido, Adele luce su espectacular figura en portada de Vogue

La cantante británica Adele protagonizó las portadas del mes de noviembre de la edición británica y estadounidense de la revista Vogue. La artista de 33 años deslumbró en ambas portadas con su belleza luciendo despampanentes y escotados vestidos con los que exhibió su espectacular figura.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa cantante compartió que protagonizó las dos portadas de Vogue; una donde luce un escotado vestido en color amarillo y la otra con un majestuoso vestido verde, luciendo en ambos su espectacular figura luego de perder varios kilos.

Adele aprovechó para agradecer a todo el equipo que participó para ser posibles estás dos portadas. "El Museo de la Academia de Cinematografía, que todavía estaba en construcción en ese momento, nos permitió usar su increíble azotea y sus terrenos para fotografiarme disfrazado y luciendo bastante elegante, si lo digo yo mismo. ¡Un poco de Tottenham en el Museo de Hollywood! ¡Oi Oi! Alisdair McLellan me fotografió para esta portada, quien entre tantas otras cosas también filmó la portada del álbum 25. Gracias a Alasdair, Tonne, Frankie, Akki, Kimmie, Sergio y la encantadora Abby.

Anna - Recuerdo la primera vez que nos conocimos cuando tenía 20 años y me vestiste para mis primeros premios Grammy con Barbara Tfank. Gracias a ti y gracias a Edward por permitirme ser parte de este momento de Vogue todos estos años después", escribió la cantante.

Cabe señalar que Adele, quien tenía cinco años alejada de los medios, no había dado una entrevista desde el 2016, y ahora, se sincera con la revista de moda para hablar sobre su separación, su físico, su música, sus romances y su regreso a la fama. Con el próximo estreno de su nuevo disco, mismo que es un reflejo de sus lecciones aprendidas desde sus 21 años hasta sus actuales 33, la estrella reveló que gran parte de sus nuevas canciones son la respuesta a muchas de las preguntas de su hijo.

"Sentí que quería explicarle, a través de este disco, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en pos de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar. Este álbum es autodestrucción, luego la autorreflexión y luego una especie de autorredención. Pero me siento preparada. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez", compartió la famosa con Vogue.

Además de la inspiración de su álbum, la intérprete de "Rolling in the Deep", habló sobre su pérdida de peso, confesando que perdió casi 100 libras en dos años, lo cual se dio a partir de que comenzó a experimentar ataques de ansiedad. "Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentiría mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tanto tiempo todos los días sin mi teléfono.

"Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día. Hago mis pesas por la mañana, luego normalmente camino o boxeo por la tarde, y luego voy y hago mi cardio por la noche", reveló. Asimismo, habló sobre su proceso de divorico, la actual relación con su ex esposo, su nuevo novio y cómo es su vida en Los Ángeles.

Para la edición británica, Adele fue fotografiada por Steven Meisel con un estilismo de Edward Enninful, mientras que la fotografía estadounidense estuvo a cargo de Alasdair Mclellan con el diseño de Tonne Goodman.

