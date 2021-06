Con emotivo video, Mariana Seoane celebra cumpleaños de Nora Salinas

Hace un par de días, Nora Salinas estuvo de plácemes al cumplir 44 años. A Mariana Seoane se le pasó la fecha, pese a que la actriz es una de sus mejores amigas, sin embargo, lo quiso remediar compartiendo en sus redes un emotivo video en el que se observa a ambas festejando en una ocasión anterior.

A pesar del olvido de la cantante, Nora Salinas no lo tomó a mal y le agradeció el gesto aunque fuera un poco tardío, no obstante, la amistad que existe entre ambas es más fuerte y el pequeño olvido de la actriz de "Por ella soy Eva", producción de Televisa, no era una razón importante para afectar su relación.

De esta manera, Mariana Seoane celebró el cumpleaños de Nora Salinas al compartir un clip y desearle lo mejor de lo mejor a la protagonista de la película “Cicatrices”, quien llegó a los 44 luciendo espectacular y muy bella, además de estar pasando uno de sus mejores momentos en su carrera.

Mariana Seoane se redimió en su cuenta oficial de Instagram, es la que tiene 1.3 millones de seguidores, y subió un video en el cual le cantan las mañanitas a Nora Salinas, quien tiene frente a ella un pequeño pastel con una gran velas de chispitas, y se escuchan los aplausos de las personas alrededor.

Junto a ella se encuentra sentada la cantante, quien le da un abrazo muy efusivo a la actriz mientras ésta le dice que la ama, dejando claro que existe una gran relación de amistad entre ellas. Mariana Seoane aclaró que el clip no es reciente, sino que data ya de hace algún tiempo pero lo quiso compartir para mandarle una felicitación a su amiga.

“Ayer fue cumple de una amiga, hermana, que amo con todo mi ser Nora Salinas. Esta celebración fue de hace unos años atrás pero como no pude felicitarla públicamente ayer, hoy lo hago, feliz y agradecida por tenerla en mi vida. ¡Mi geminiana Hermosa, siempre celebraré tu vida, Rabito!”, fue lo que escribió la actriz de “La suerte de Loli” junto con el video.

La primera reacción fue, evidentemente, de la festejada, quien le posteó en los comentarios: “Hermana, te amo”. A ella se unieron más famosas como Mónika Sánchez y Susana Rentería, quienes publicaron un par de mensajes en los que destacan la amistad de Nora Salinas y Mariana Seoane.

Los fans también reaccionaron a la publicación de la solista con algunas frases cariñosas hacia las dos: “Hermosa“, “Feliz cumple a la ‘Tía Pelucas’“, “Muchas felicidades a Gracielita Peñarreal“, “¡Dos genias! Bendiciones“, “Me encantan las dos, bellas por dentro y por fuera”, “Mil felicidades Norita, todo lo mejor“, “Tienen un enorme corazón ambas y somos géminis“.

Las dos actrices han coincidido en algunos melodramas como “La fea más bella” y “La tempestad”, producciones en las que ha nacido su amistad y se ha potenciado con el paso del tiempo pese a que sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos, pues mientras Nora Salinas continúa en Televisa, Mariana Seoane ha decidido experimentar con Telemundo.