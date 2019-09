Con emotivo mensaje, Rocío Sánchez Azuara despide a su hija

Rocío Sánchez Azuara dio a conocer una triste noticia a través de su cuenta de Instagram, su hija Daniela, de 31 años, falleció tras luchar por 20 años contra el Lupus.

La conductora compartió una fotografía de su hija acompañada de un conmovedor mensaje para despedir a su hija.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. "Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez ”.

Recordemos que el pasado mes de agosto Sánchez Azuara dio a conocer que su hija Dani había ingresado al hospital tras detectarle una bacteria en su sangre y que el pronóstico era reservado.

“Hemos batallado con esto desde hace 20 años, es lupus eritematoso sistémico y bueno ahorita le encontraron una bacteria en la sangre que es producto de un catéter que trae para poderla hemodializar , se hemodializa tres veces a la semana.

En su momento la presentadora había indicado que el corazón de su hija estaba muy débil y que funcionaba en un 20 por ciento.

“Su corazón está muy débil, funciona al 20 por ciento apenas y pues estamos ahí, con ella”, dijo.

En su momento, Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que la terrible enfermedad había dañado ya los riñones de su hija por lo que estaba en la espera de la autorización de los médicos para realizar un trasplante.

Los fnas de Rocío Sánchez Azuara utilziaron las redes sociales para mandarle un mensaje de apoyo a la conductora de La 3a. en Discordia, en estos momentos tan difíciles.