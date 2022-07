Con el corazón roto y emotivo mensaje, Paulina Rubio despide a su mamá Susana Dosamantes

Tras la reciente partida de su madre, la actriz Susana Dosamantes, la cantante Paulina Rubio, reaccionó en redes sociales y con el corazón roto, y despidió a la mujer que le dio la vida hace 51 años. Fue a través de su cuenta de Instagram que la tarde de este sábado 'la chica Dorada' hiciera las primeras declaraciones.

A través de un emotivo mensaje en su perfil, Paulina Rubio mostró su entereza tras despedir a su madre, la actriz Susana Dosamantes, horas más tarde de que se diera a conocer su inesperada partida a la otra dimensión espiritualmente hablando.

Al pie de una foto de Susana Dosamantes, la ex Timbiriche escribió: "Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia", se leen las primeras líneas.

Lee también: Paulina Rubio de luto, muere su madre, la actriz Susana Dosamantes

Por otro lado, Paulina Rubio hizo un reconocimiento al personal que la estuvo atendiendo durante sus últimos días de vida: "Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel".

Lee también: Cuando Paulina Rubio dejó en ridículo a Maribel Guardia en pleno programa de tv en vivo

Así mismo, la cantante que apenas ayer compartía una colaboración con importante revista, pidió respeto a los medios de comunicación y al público en general por el gran dolor que atraviesan en estos momentos tan difíciles para la familia: "Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos".

Tras manifestarse rápidamente por la muerte de su madre, varios famosos del medio artístico se han unido a su pena con mensajes de cariño y mucho amor. Andrea Escalona, Eric Rubín, Beny Ibarra y Biby Gaytán, sus compañeros de Timbiriche, así como Fer Sagreeb, Alejandro Maldonado, María Celeste Arrarás, Jacky Bracamontes, Galilea Montijo, Ana Martín, son algunos de ellos.

Alrededor de 124 mil manifestaciones de cariño y solidaridad y casi 8 mil mensajes de amor, son los que ha recibido la cantante en el momento más difícil de su vida.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!