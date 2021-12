Con el corazón roto, Ariadne Díaz da triste noticia a sus fans

La bella actriz mexicana, Ariadne Díaz compartió a través de sus redes sociales que se encuentra muy triste y con el corazón roto tras la muerte de su perrita Tacha, quien murió la tarde de ayer (miércoles) mientras regresaban a casa tras disfrutar al máximo el día en la playa.

Fue a través de sus historias de Instagram que la protagonista de la telenovela Llena de Amor que se mostró muy conmovida por la muerte de su mascota, quien había alegrado su hogar y la había acompañado a muchos viajes durante años. Ariadne Díaz confesó que Tacha fue atacada por un cocodrilo y en un segundo ya no estaba su fiel amiga.

"Ayer mientras regresabamos a casa de la playa que esta a una cuadra de mi casa un cocodrilo la atrapó, y en un segundo Tacha ya no estaba",escribió la afamada actriz de Televisa en una de sus historias de Instagram. "Mi amada Tacha, tantos años jutas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas,tantos regaños, tanta compresión mutua, sin palabras", continuó la esposa de Marcus Ornellas.

En otras de sus historias de Instagram y en medio del dolor que la embarga, Ariadne Díaz, confesó que nunca imaginó que tras pasarla increíble en la playa después ocurriría está desgracia que le dejó el corazón roto. "Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaría".

La originaria de Puerto Vallarta expresó que Tacha la conquistó desde el primer momento en que la vio por lo que siempre la amará, aún después de su partida. "Te amo Tacha, te amé desde el primer momento que te vi y te amo aún después de tu partida", escribió la famosa no sin antes advertir a las personas que viven a los alrededores de su casa que extremen precauciones con sus mascotas al circular por la zona ya que hay cococdrilos.

"Les pido tener extremo cuidado en toda está área, he encontrado cocodrilos afuera de mi casa en la playa y hasta en el mar. Tengo el corazón roto, fue un instante, un segundo", compartió la artista de 36 años.

Cabe mencionar que a diferencia de Ariadne Díaz, quien hasta el momento no ha recibido ningún comentario negativo por mostrarse dolida por la muerte de su mascota, su colega Bárbara de Regil fue severamente atacada tras anunciar bañada en lágrimas el pasado mes de noviembre que Nalla había sido envenenada.

“No merecías morir así, te Extraño tanto mi Nala, me duele el corazón y el pecho horrible, todavía camino pensando que vas a mi lado. Entro a la cocina, al gym y sigo esperando que entres y te sientes donde siempre. Me duermo y me faltas a lado mío. Tu camita esta vacía. Gracias por darme un amor tan puro y real, igual que el tiempo y el amor, todo lo que yo te di, sin esperar nada a cambio … Sólo pienso en ti, no paro de llorar”, escribió la protagonista de Rosario Tijeras en su Instagram, mensaje que la puso en el ojo del huracán.

