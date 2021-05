Con el corazón destrozado, Marjorie de Sousa despide a un ser muy querido

Luego de tener unos días llenos de alegría desde el cumpleaños número cuatro de su hijo Matías y posteriormente el suyo, e incluso celebrar la dicha de ser madre, la actriz Marjorie de Sousa se ha visto invadida por la tristeza al tener que despedirse, con el corazón destrozado, de un ser muy querido para ella y que traía miles de alegrías.

Se trata de la inesperada muerte de su mascota, un perrito de raza French Poddle que la acompañó por 11 años y al que llamó Dolce. Fue en medio de las grabaciones de "La Desalmada", telenovela que actualmente está siendo producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, que Marjorie de Sousa pasó por unos de los más grandes dolores de su vida.

Pues consideraba a su perrito como parte de su vida, incluso, no sólo le traía alegrías a ella, sino también a su hijo Matías, que cuando el nació hace cuatro años, Dolce tenía apenas siete años de vida. Hoy, la venezolana ya no podrá ver a su hijo disfrutar de su mascota y fue a través de dos recientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, que dedicó un emotivo mensaje a su eterna mascota:

"Hoy mi corazón está muy triste!!! Hoy me tocó decirte adiós, me acompañaste hasta este tramo mi querido ángel de la guarda de cuatro patas, fuiste siempre mi compañero, cuando peor estaba tú siempre me dabas tu amor.

Y continúa: "Hoy en medio de una larga jornada de trabajo, me dejaste en el llamado y me tocó despedirme de ti. No entiendo esto que llamen muerte, honestamente no la entiendo. Me diste lo mejor de ti durante 11 años y hoy ya no volveré a sentir tu nariz fría, tus ladridos cuando llegábamos a casa, Mati no podrá ver más tele contigo, tampoco le robaras sus juguetes para que te persiga".

Por último, Marjorie de Sousa deja claro que no puede superar la muerte de su mascota y no entiende el misgterio de la muerte: "Carambaaaaaaaa esto me duele muchooooooo, Te amo y te amaré siempre mi bebé Dolce. Hoy juegas con tus hermanitos Mussa y Moshy, mis ángeles por siempre. Esto se siente muy feo. 12 de Mayo 2021".

En una segunda publicación la venezolana que ahora prepara su personaje de villana como Julia en una de las nuevas telenovelas de la televisora de San Ángel, dio cuenta de cómo se divertía su hijo Matías con Dolce y al pie del vídeo compartido de una tarde de juegos, escribió:

"Ellos siempre juntos, en equipo, amando incondicionalmente, hermanos. #Dolce #Mati los amo #mishijos, por siempre tu mi ángel de 4 patas".

Con una decena de fotografías -en las que aparecen ella y el pequeño Matías con el finado perrito-, recordó la actriz a su adorada mascota al que llamaba bebé.

Sus amigos del foro y locaciones de grabación así como compañeros del medio artístico, se han unido a la tristeza que envueve en estos momentos a Marjorie de Sousa al tener que decirle "hasta pronto" a su perrito.

Entre los mensajes, se leen las condolencias de Marlene Favela, Ximena Herrera, José Ron, Carmen Villalobos, Mariana Seoane, Jade Fraser, entre otros. A través sus historias de Instagram tambien recordó a su perrito a quien le dedicó algunas fotografias: