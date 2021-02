Con body transparente, Mariana Seoane presume encantos

Sin duda, Mariana Seoane es una de los rostros más bellos de televisión mexicana, con su talento que va de la mano con su belleza, la actriz ha conquistado a diferentes públicos con su personalidad multifacética. La actriz de La suerte de Loli de Telemundo, además es una de las artistas más activas en las redes sociales en donde no duda en deleitar la pupila de los caballeros con infarntantes fotografías.

Tal y como lo hizo hace un par de semanas en dondde posó con un body transparente con el que resalta sus encantos que la vida le regaló. Fue través de su cuenta oficial de Instagram que, Mariana Seoane, presumió de qué está hecha con una imagen donde se le ve con un body en color negro con corte en v, cubierto de lentejuelas de la parte de las mangas y transparente de la parte de la cintura y la espalda, con cadenas adheridas en la parte de los glúteos y los muslos.

“Otro semana más..! #undíamenos#paciencia#actitudpositiva#sensible#reflexiones”, fue la frase con la que acompañó el post que dejó sin aliento a sus millones de seguidores que no dejaron pasar la oportunidad de halagar a a la famosa.

“Hola te admiro mucho eres una gran actriz bailarina cantante y bella mujer”, “Linda. Me encantas!”, “Belleza especial”, “Que guapa un mujeron”, fueron los mensajes que sus admiradores le dejaron al pie de la publicación que alcanzó las casi 14 mil reacciones, entre fans y colegas del medio.

Mariana Seoane se ha caracterizado por ser una mujer independiente y por participar en diferentes melodramas que se han quedado en el corazón de las personas como; El señor de los cielos, El Chema2, Hasta el fin del mundo, La tempestad, Por ella soy Eva, Mar de amor, Mañana es para siempre, Tormenta en el paraíso, La fea más bella , Rebeca, Atrévete a olvidarme, Tres mujeres, Cuento de Navidad, Amor gitano , Mi pequeña traviesa, entre otras.

Actualmente la vemos en la novela de Telemundo llamada “La Suerte de Loli”, donde interpreta a Melissa, una mujer que le gusta la vida cara pero solo le alcanza para poder tener las imitaciones de las mejores marcas.

En el ámbito musical, Mariana Seoane se encuentra un poco detenida, ya que debido a la pandemia, no ha podido presentarse en los escenarios, por lo que ha tenido que buscar alternativas para estar activa con sus fans por medio de internet.

“He estado muy creativa, he estado cantando en casa, incluso ranchero. Creo que esta pandemia me ha venido como anillo al dedo, aunque también debo de reconocer que he pasado por todas las emociones. Me sentí triste, estuve deprimida, tuve miedo”, contó la actriz sobre el confinamiento al que estuvo sometida por el Covid-19.

Después de declarar su miedo al virus, Mariana Seoane, salió del confinamiento para ofrecer un concierto en apoyo para la fundación “Casa de la Amistad”, donde dan tratamiento a los niños con cáncer. “Quisimos hacer este concierto para devolverle a Casa de la Amistad de México, una asociación que lleva más de 30 años apoyando el tratamiento completo a niños con cáncer. Es importante lo que hacen por nuestros niños de México”, finalizó la protagonista de “La suerte de Loli”.