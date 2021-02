Con blusa de top y bailando, Carmen Villalobos irradia felicidad

La actriz colombiana Carmen Villalobos comenzó el mes del amor irradiando felicidad, pues en su cuenta oficial de Instagram compartió un video con sus seguidores en la que se muestra muy contenta.

Carmen Villalobos es una de las celebridades más importantes de Colombia, y sus redes sociales muestra sus diferentes estados de ánimo, en este caso se le vio muy feliz cantando en un video que compartió a sus casi 17 millones de seguidores, mientras bailaba sexymente.

“Como cuando el día está soleado en Bogotá y tienes toda la actitud”, comentó la actriz de telenovelas en su publicación, la cual ya tenía en un par de horas 150 mil reproducciones y casi 1,000 comentarios.

“Buenas, buenas, no los había saludado hoy mi gente linda, mi gente bonita, mi gente alegre, que por estos lados solo hay gente chévere, gente alegre, con buena actitud, con buen ánimo”, dijo en una de sus historias de Instagram, muy feliz y contante de comenzar un nuevo día de grabación.

Y agregó: “De verdad que les digo, no sé de donde saco tanta energía, lista para un nuevo día de grabación, quería saludarlos, espero que nada, que lo que tengas que hacer hoy lo hagan y les rinda un montón, me voy a grabar”, dijo.

Sin embargo, aunque mencionó que el día en Bogotá estaba soleado, en sus historias de Instagram, Carmen Villalobos mencionó horas anes que tenía frío, y que le pondrían pestañas porque ya se le habían caído las que le habían colocado.

“Entonces, nada, como mañana grabo y tenemos continuidad vienen ahorita más tarde a ponerme las pestañas, así que ahorita más tarde les muestro, porque me preguntan mucho por las pestañitas”, comentó mientras dejó una historia en donde aparece sin pestañas postizas.

Posteriormente mostró videos de su perro Capuchino y otras dos de sus mascotas, a las cuales acarició y comentó que cuida mucho que no se suban a sus muebles.

Finalmente, enseñó el resultado final de sus pestañas, indicando que le habían quedado muy naturales, y habló de los cuidados que hay que tener al momento de maquillarse, cuando e lavas la cara o te tomas un baño.

“A mí como me gusta tenerlas muy chéveres para la grabación me las cuido, y me las hago cada 10 días, y me gusta tenerlas siempre igual, y bueno, en el eje cafetero estuve 3 semanas, y al final no tenía muchas”, relató.

Actualmente, Carmen Villalobos continúa grabando la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, en una nueva versión en donde interpretará a Lucía, y estará actuando junto a William Levy y Laura Londoño, como ‘La Gaviota’.