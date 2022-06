¿Con aires de diva? Aracely Arámbula hace tremendo desplante a la prensa y la crucifican

Luego de que se dio a conocer su regreso a Televisa gracias a su personaje protagónico del remake de "La Madrastra" que llevará por título el mismo que en el 2005, la actriz Aracely Arámbula habría hecho tremendo desplante a la prensa y tras mostrarse con aires de diva, 'la Chule' fue casi crucificada.

Pues según información del periodista de espectáculos Juan José 'Pepillo' Origel, Aracely Arámbula no se mostró nada agradable con la prensa para una segunda entrevista, luego de la primicia que habrían dado ella y su pareja protagónica, el actor Andrés Palacios.

Y ésta no sería ni la primera ni la última vez que Aracely Arámbula sería señalada por sus aires de diva luego de que un canal de YouTube dijo que la actriz andaba de malas en los foros de grabación de la telenovela producida por Carmen Armendáriz para Televisa Univisión por supuestamente su descontento por protagonizar junto al actor, pues se dijo que lo creía muy poca cosa para ella.

Una actriz con aires de diva

Pues de acuerdo con el periodista de los temas del espectáculo, el reciente desplante que Aracely Arámbula a la prensa, habría sido ya que 'la Chule' duró más de una hora en salir a la entrevista con los medios debido a la facha que traía por grabar algunas escenas sin maquillaje, dentro de la cárcel, por lo que la prensa tendría que esperarla a que saliera maquillada y presentable.

"Grabaron unas escenas, sin pintar, sin nada, así tal cual, pues [según estaba] en la cárcel. Pues que se tardó hora y media en salir y a la hora que vio que había una cámara de uno de los programas (de Televisa) no sé si sea 'Hoy' (...) alguno de los programas que estaba ahí, dijo: 'Yo no salgo si no se va la cámara', porque no quería salir en fachas ella", indicó Origel.

Es bien sabido que la ex de Luis Miguel cuida mucho su imagen y nunca sale a cuadro sin maquillaje ni en redes sociales, que es el sitio con el que mantiene más contacto directo con sus fans, así que menos lo haría ante cámaras y micrófonos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Sin embargo, el comunicador de programas como "Con Permiso" de Unicable, aseguró que la también actriz de teatro, luce preciosa con o sin maquillaje: "Chule, a parte yo creo que de cara lavada o como sea estás bonita. Estás preciosa así que ¿qué le haces?, total. Tú no te me achicopales, tú estás bonita como seas, no como otras", destacó.

Lo cierto es que la actriz seguirá siendo señalada por sus supuestos aires de grandeza, pero tras su regreso a Televisa por la puerta grande, será a partir del próximo 15 de agosto que se pueda disfrutar de su presencia en la pantalla chica de la televisora de San Ángel, tras el estreno de "La Madrastra" en el horario estelar de las 9:30 pm, en sustitución de "Mujer de Nadie" con Livia Brito y Marcus Ornellas.

