¿Con Irina Baeva o Geraldine Bazán? Gabriel Soto habla de lo vergonzoso que fue el video

En medio de los halagos que recibió Gabriel Soto luego de que se filtrara su video íntimo, el actor mexicano reveló que para él fue muy díficil sobrellevar está situación que lo puso en el ojo del huracán y sobretodo que se violó su intimidad.

Fue durante una entrevista al programa Miembros al Aire que Gabriel Soto se sinceró y pese a que recibió un sinfín de halagos por su miembro viril, el galán de Televisa confesó que no se la pasó nada bien, pues está situación tuvo que platicarla con las personas más importantes de su vida; sus hijas, fruto de su relación con Geraldine Bazán.

“Sí afecta, porque es una violación a tu intimidad, yo tengo dos hijas, que también evidentemente tuve que hablar, sobre todo con la mayor, con la chiquita no, y sí está feo, o sea no está padre, y sí te afecta, te avergüenza, es duro psicológicamente hablando y emocionalmente hablando”, comentó Gabriel Soto.

Pese a que recibió mucho acoso cibernético, el protagonista de la novela Te acuerdas de mí, siguió defendiendo su postura sobre grabarse en la intimidad, además de hablar del proceso legal. “En este tipo de casos, y es lo que me decía la fiscal, que me está ayudando en el caso, es que, del 100 por ciento de los casos, 80 por ciento son de mujeres, se da más con las mujeres que se filtren videos”, contó el ex esposo de Geraldine Bazán a los conductores de Miembros al Aire.

El novio de Irina Baeva reiteró que el video es de hace mucho tiempo y que para él fue una sorpresa muy grande que saliera a la luz después de tantos años, y aunque no entró en depresión por todos los ataques que recibió, si la pasó muy mal, pero finalmente superó la situación.

“Hace mucho fue ese video, hace muchísimo, cuando lo vi dije ‘pero ¿cómo?, ¿en qué momento?’, casi casi ni me acordaba. Mi gente de relaciones públicas (me avisó) y de ahí pues tomar acción y ahora sí que aguantar vara”, dijo el actor nacido en la Ciudad de México.

Las declaraciones de Gabriel Soto dividieron opiniones en las redes sociales. “Que desagradable conversación”, “ Pobres niñas, primero su papá infiel y ahora de pornográfico. gracias a Dios tienen una mamá bien chingona”, “Cuando me mostraron el video dije: "SOTO POOOOOOOOOTTTTAAAAA MADREEEEEEEE”, “Estás muy guapo Soto te sienta muy bien los años miembros saludos desde Colombia” , son algunos de los comentarios en las redes sociales sobre la conversación que tuvo Gabriel Soto con los conductores de Miembros al Aire.