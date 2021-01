Compiten Geraldine Bazán e Irina Baeva, derrochan sensualidad

Con sensuales fotografías, Irina Baeva y Geraldine Bazán iniciaron el 2021 con el pie derecho, así fue como las actrices le dieron la bienvenida al nuevo año que comienza. Y tal parece que la ex y actual novia de Gabriel Soto se ponen de acuerdo para que a la misma vez deleiten a sus fans al posar en trajes de baño.

Y aunque sabemos que jamás, Irina Baeva y Geraldine Bazán se pondrán de acuerdo en algo, pues no se pueden ver ni en pintura, ambas deleitaron la pupila de sus millones de fans al compartir su primer día del año con unos tremendos bikinis.

Mientras que Geraldine Bazán escribió "Mi primer día del año, nada mal ehhh!!", junto a una imagen en la que se le puede ver disfrutando de la playa con un traje de colores con los que resalta su belleza, Irina Baeva presumió su figura en un bikini color carne con un pareo tunica color verde con blanco y solo escribió en inglés Here (Aquí).

Y aunque sabemos que las actrices han estado envuelta en dimes y diretes desde que se señaló que Irina Baeva había sido la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, no se puede negar que ambas son poseedoras de una gran belleza, ambas son rubias y gozan de una espectacular figura.

Recientemente, tanto la protagonista de la telenovela Vino el amor como la actriz de Alguien te mira, han estado envueltas en una polémica luego de que se filtrara un video íntimo de Gabriel Soto, por lo que la primera no dudó en defender a su pareja, mientras que la segunda, que ya no tiene nada que ver sentimentalmente con el actor también fue cuestionada por la prensa por lo que respondió con un contundente mensaje.

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente. Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, dijo Irina.

Sin embargo, la declaración de Irina desató un caos, pues aunque intentó defender a Gabriel tal parece que lo hundió más al decir que el video no era para ella, aunque el actor ya había aclarado este punto, por lo que las versiones de ambos causaron más polémica y muchos se cuestionaron sobre para quién fue el video, si para Geraldine Bazán o para otra mujer, y abrió a pie a que el histrión le habría sido infiel a Bazán, pues ambos duraron 10 años juntos.

Irina Baeva posó de lo más sexy. Foto Historias de Instagram Irina Baeva

Ante esto, fue la propia Geraldine Bazán quien negó que el video haya sido para ella, además aprovechó para mandarle un contundente mensaje a su ex. "Es algo, yo creo, bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas", declaró la actriz para un medio local cuando iba saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). "Mentira, absolutamente. Eso sí quiero aclararlo, en ningún momento, nunca, de mi relación recibí un video así”.