Comparte Livia Brito espectacular foto y le dicen que se largue del país.

Y aunque Livia Brito ha hecho todo lo que está a su alcance para borrar de las memorias de los mexicanos el escándalo que protagonizó a principios de julio- agresión al fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz aún sigue recibiendo muchos mensajes ofensivos en sus redes sociales, tal y como ocurrió hace un par de horas tras publicar una espectacular imagen.

La protagonista de La Piloto utilizó su cuenta de Instagram y de Twitter para compartir unas imágenes ante la llegada de la Navidad, y aunque las fotografías tienen miles de Me Gusta, la actriz no se escapó de ser ofendida por los usuarios en Twitter. "Mis #aLIVIAnados ya solo 4 días para #Navidad ¿Qué harán? Recordemos que estamos en semáforo rojo y tenemos que cuidarnos.”, escribió la cubana en Instagram para acompañar una imagen de ella con luces de Navidad de fondo.

Y aunque la imagen de Instagram fue bien recibida en Instagram, en Twitter la actriz colocó otra fotografía-más impresionante que la de Instagram-, la imagen no fue del agrado de algunos de los usuarios, quienes le pidieron que le pagara al fotógrafo y que después se fuera de México sin hacer escándalo.

"Ya comienza la semana navideña mis #BebesDeLuz ¿Qué harán? Es un año difícil y distinto pero sigámonos cuidando y cuidando a todos los que nos rodean", expresó en Twitter junto a la imagen en la que aparece de fondo. La fotografía rápidamente se llenó de comentarios.

“Paga al fotógrafo que agrediste junto a tu noviecillo venezuelas y retírense sin hacer escándalo de mi México!”, “Lo que queremos es que te largues del país maldita liciada jaja ahora ya sin Exclusiva que vas a hacer eeeee se te fueron varios Miles de dólares ahí", son algunos de los mensajes.

Ya comienza la semana navideña mis #BebesDeLuz

¿Qué harán? Es un año difícil y distinto pero sigámonos cuidando y cuidando a todos los que nos rodean. #FelizSemana #BonitoLunes pic.twitter.com/QXcg1Hr2yA — Livia Brito Pestana (@liviabritoof) December 21, 2020

Después de unos meses de la polémica, el pasado mes de noviembre, Ernesto Zepeda, fotógrafo agredido por Livia Brito y su pareja, Mariano, ofreció una entrevista en donde señaló que se había reunido con la actriz para llegar a un acuerdo, sin embargo, se sorprendió cuando la actriz le reclamó, supuestamente por haber destruído su carrera.

"Fue para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, aunque mi abogada no quería. Nos vimos, me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación", expresó.

"Y su abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese como en un accidente vial, cada quien con su golpe y ya, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia, y en Quintana Roo son de 10 a 18 años de cárcel. No deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho", continuó el fotógrafo.

Zepeda señaló que Livia Brito le reclamó por haber destruido su carrera. "Fue como un reclamo directo, de 'Tú destruiste mi carrera', e inmediatamente mi abogada le dijo: 'Livia, te equivocas, él no ha destruido nada'. Y así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar, algo debe de ser", añadió.