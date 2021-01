Comparte Angelique Boyer los beneficios de la hoja verde

A través de sus historias de Instagram, Angelique Boyer, compartió una imagen para sus más de trece millones de seguidores sobre los beneficios que tienen las hierbas, pero en especial las de hoja verde ya que a pesar de ser naturales son buenos trabajando para diferentes partes del organismo.

La actriz de Televisa, Angelique Boyer en su fotografía muestra algunas hierbas como son: Romero, Perejil, Cilantro, Cebollín, Hierbabuena, Albahaca, Tomillo, Laurel y Orégano, todas son de hoja verde, y sus beneficios son impresionantes.

Recordemos que Angelique Boyer es una de las famosas que cuida su cuerpo tanto como su salud y es por eso que siempre la vemos compartiendo fotografías de alimentos naturales como este tipo de cosas, ya que es una mujer que le gusta estar y verse bien.

Angelique Boyer comparte los beneficios de las hierbas. Instagram Angelique Boyer

La protagonista de la exitosa telenovela dde Televisa, Teresa, siempre ha dicho ante las cámaras que su escultural cuerpo se lo debe al ejercicio y a buenas dietas, que ha seguido al pie de la letra y siendo constante en todas sus rutinas, también ha comentado en más de una ocasión que el gusta practicar yoga.

A raíz de esta cuarentena compartió con sus seguidores algunas formas de ejercitarse desde casa. "Los invito a respirar y sentir el cuerpo, las vibraciones que se pueden generar para mejorar también la salud mental y emocional. De todo corazón deseo que esta situación, el planeta y la humanidad mejoremos. Les mando mucho amor”, dijo la guapa novia de Sebastián Rulli.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más estables del medio del espectáculo y no dudan en presumirlo con sus millones de seguidores de sus redes sociales.

A pesar de que se les ve muy enamorados, la pareja no ha pensado en la idea de tener hijos ya por su parte la protagonista de Imperio de Mentiras asegura que no está preparada, mientras que el galán de Televisa afirma que no tiene pensado tener otro hijo ya que él ya es padre de su primogénito Santiago, mismo que procreó con la conductora Cecilia Galliano.

Por eso, por parte de ninguno de los dos hay prisa por tener un nuevo bebé en casa, y aseguran estar bien como hasta el momento, ya que cada uno sigue enfocado en sus proyectos de trabajo, y aunque el 2021 lo recibieron muy tristes por la lamentable noticia de la pérdida de una gran amiga siguen de pie y viendo hacia adelante en nuevos proyectos que vendrán en este año que comienza.