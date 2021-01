Comparte Ana Martín fotografía del pasado y deja sin palabras

Indudablemente Ana Martín fue una de las famosas más bellas en su juventud, por lo que la actriz no duda en compartir los mejores momentos de su vida con sus miles de fans. Fue a través de Twitter que Ana Martín recordó con algunas fotografías de su juventud momentos que quedarán grabados en el resto de su vida.

Y es que la protagonsita de Gabriel y Gabriela de Televisa no deja de sorprender a sus fans con imágenes del pasado, tal y como lo hizo recientemente en Twitter al compartir una fotografía de cuando tenía 15 años. En la imagen se ve a Ana Martín posar con un traje negro y con el pelo recogido que sin duda resalta su belleza. “En esta fotografía yo tenía 15 años , ¡Qué rápido pasa el tiempo!”, escribió la actriz junto a la imagen.

Pero por si fuera poco, minutos después, la actriz de Soy tu Dueña volvió a deleitar la pupila de sus fans al compartir otra imagen en la que dejó ver la espectacular figura en un traje verde que dejó al descubierto sus encantos, además de presumir que su cuerpo era natural, pues no se había sometido a cirugías. "Yo de joven, sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací", escribió.

Y aunque no es raro que la estrella de televisión comparta con sue seguidores su pasado, Ana Martín cautivó al hacer públicas unas imágenes en las que aparece sin ropa. Y es que la actriz indicó que tuvo que hacer desnudos artísticos para la telenovela mexicana El pecado de Oyuki. "Estas fotografías son de un desnudo artístico en 'EL PECADO DE OYUKI'", escribió la famosa actriz.

Como era de esperarse las fotografías dejaron sin aliento a algunos de sus seguidores que no dudaron en halagar a la actriz.“Mira no'más cuánta cosa bonita, japonesa”, “Más chula de "japonesita" en "El lugar sin límites", “ La naturaleza te lució como una Diosa”, “Que hermosa, era, es y será siempre, en esa novela yo estaba de usted”, “Bella y primera actriz! Gracias por su gran legado!”, “Bella y primera actriz! Gracias por su gran legado!”, “Sigues estando hermosa”, son algunos de los comentarios en Twitter. Aquí puedes ver la FOTO

Yo de joven �� sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací. pic.twitter.com/xlUDCmQGqo — Ana Martín (@AnaMartinActriz) January 4, 2021

Lo cierto es que muchos de sus seguidores coincidieron que la actriz sigue estando muy bella, pues sigue conservandose. Actualmente Ana Martín tiene 74 años de edad y es una de las actrices con más trayectoria artística, pues cuenta con más de 58 años. Y aunque los papeles la inmortalizaron como actriz fueron; Muchacha de barrio, Gabriel y Gabriela, La pasión de Isabela, y El pecado de Oyuki, ha participado en un sinfín de proyectos, siendo el último en Los pecados de Bárbara.

Ana Martín, según confiesa ella es una de las actrices que goza de un rostro y cuerpo totalmente natural, ni cuando estaba joven se sometió a cirugías estéticas y la única vez que lo hizo fue debido a que la caracterización de Oyuki, personaje con el que su rostro sufrió lesiones graves.

"El patrón me regañó", dijo la actriz. "Bueno, ¿qué está pasando con esta telenovela? -como renegando-. Y de reprende se me quedó viendo y me dijo: "Oye, ¿quién te golpeó? ¿qué te pasó? y me agarró la cara y me dijo, ¡estás toda negra!", narró la actriz durante una entrevista al programa Hoy.

La actriz contó que se sometió al láser. "Me estuvieron poniendo láser a ver si se me quitaba lo negro y a ver si se me prendía la ceja, porque ya la tenía aquí -apunta con su dedo en su párpado muy cerca de ojo-. Entonces me tuvieron que levantar -la piel- en ambos costados del rostro y me rasparon toda esa parte", dijo.

Yo ��

“El tiempo no borra, ubica” pic.twitter.com/UITJnYp2n2 — Ana Martín (@AnaMartinActriz) January 4, 2021

Tras está experiencia, la actriz recordó recientemente a través de Twitter que le levantaron su piel y cejas. "A raíz de mi personaje Oyuki en la telenovela “El Pecado de Oyuki” me tuvieron que raspar la sangre molida de mi rostro y me tuvieron que levantar la piel, también me levantaron una ceja que se me había caído, yo no me quito mi edad, mis canas, ni mis arrugas porque las adoro", contó.