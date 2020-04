Comparan a Gomita con Lyn May tras regresar a televisión

Aracely Ordaz Campos mejor conocida como “Gomita” , quien alcanzó la fama al dar vida a una payasita en el programa Sabadazo en Televisa, es comparada por los usuarios de las redes sociales con la vedette Lyn May tras el cambio de look que se hizo recientemente. Gomita no ha sido la única que han comparado con Lyn May, pues también los usuarios han señalado que Ninel Conde se parece a ella.

Después de estar dos años de ausencia de la Televisión, Gomita regresó con más controversia que nunca, ya que estará en un proyecto que se trata de la cuarentena, situación que se está viviendo actualmente por la pandemia mundial del coronavirus.

Lee también: Boda de Lyn May con su novio era falsa

Gomita jamás imaginó que su regreso a la televisión recaudaría grandes críticas hacia su persona, pues se encuentra compartiendo créditos con diferentes comediantes como “El Costeño”, “El Indio Brayan” y “La Chupitos”.

“Gomi Chacha”, es el nombre que utilizó Aracely Ordaz para la nueva conducción del programa que ya había utilizado en “Sabadazo” y que desde hace cuatro años no interpretaba debido a la ausencia que tuvo de la televisora.

A raíz de que Gomita dio a conocer que se había sometido a diferentes cirugías, sus fans comenzaron a cuestionarla y criticarla. Tras su reciente aparición en la televisión los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para "destrozarla" por su aspecto físico, ya que la comparan con Lyn May, ya que los usuarios piensan que no quedó bien en esta nueva etapa de cambio.

El nuevo programa para el cual trabaja tiene el enfoque de hacerlo desde casa a través de la cámara de la computadora, con el objetivo de ayudar a las personas a cómo limpiar sus propios hogares a través de una aplicación en la que tiene 15 patrones.

La payasita decidió desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram debido a los múltiples ataques que ha recibido entre los que destacan que su rostro y cuerpo es igual al de Lyn May.