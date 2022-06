Comparan a Allisson Lozz con Maribel Guardia; actor asegura que son igualitas

Hace unos meses la ex actriz, Allisson Lozz, sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales al revelar que lo peor que le ha pasado en su vida es haber estado en Televisa, pues fue explotada por la empresa, ya que aseguró que el dinero que le pagaban era muy poco y que no le alcanzaba para ir a comer con el resto del elenco. Ante esto, el nombre de la ahora emprendedora salió a relucir durante una charla entre “El Capi” Pérez y Ricardo Margaleff, este último aseguró que Lozz esta igualita a Maribel Guardia.

Fue durante una entrevista con el programa de radio de “El Capi” Pérez con el actor, Ricardo Margaleff, que el segundo aseguró que Allison Lozz es la copia de Maribel Guardia, pues mientras trabajo con ambas en la telenovela Al Diablo con los Guapos, donde eran madre e hija, lucían idénticas.

"Igualita a Maribel Guardia, es muy parecida, muy parecida, de hecho salieron mamá e hija en ese proyecto (Al Diablo con los Guapos), expresó Ricardo Margaleff. Previo a estás declaraciones, el actor de de “Una familia de diez” contestó una pregunta del público respecto a cómo fue trabajar con la actriz.

"Trabajaste con Allisson Lozz en Al Diablo con los Guapos, ella hace poco declaró que aunque era la protagonista le pagaban poquito y ya no quiere volver a actuar, ¿cómo era tu relación con Allisson Lozz y cuál fue tu experiencia?, a lo que Ricardo Margaleff respondió: "Mira, la verdad es que nos llevabamos muy poco porque estaba muy chavita", dijo. Sin embargo, El Capi tomó el micrófono y se burló de lo que la actriz declaró de que le pagaban muy poquito.

"Y porque le pagaban muy poquito", indicó el integrante de Venga la Alegría a lo que el actor soltó las carcajadas e indicó "no le alcanzaba para ir a comer". Acto seguido aseguró que "no fíjate que si nos llevabamos, pues era la protagonista, y además mi personaje tenía mucha interacción con ella y todo", indicó el actor.

Ricardo Margaleff también indicó que justamente acaba de platicar con Eugenio Siller, protagonista también de la telenovela Al Diablo con los Guapos, sobre ella. " Justamente el día de hoy me encontré a Eugenio Siller, que era el protagonista de la historia y estabamos platicando que si sabíamos algo de ella y todo, y absolutamente nada".

El actor contó que él cree que ella esta en Chihuahua y que de acuerdo a algunos medios de comunicación ella se alejó de su familia precisamente por cuestiones del dinero que ella ganó en Televisa. " Supe por los medios que ella tuvo un problema, pues fuerte con su familia, con mamá etc, etc, por un tema de cuestión de dinero, de lo que le pagaban y ella era menor de edad y entonces todo su dinero se iba a un fideicomiso y pos no se que haya pasado, pero creo que ahí fue donde ella rompió lazo con su familia y de pronto desapareció, dejó el medio artístico por completo y se fue no sé a donde, pero creo que esta en Chihuahua", indicó el famoso.

Pero no fue todo ya el actor confesó que Allisson Lozz era una muy talentosa y que le veía tremendo potencial. "Era una chavita super linda y la verdad bien talentosa, cantaba increíble y tenía facilidad para el melodrama impresionante", reveló el actor.

