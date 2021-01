Comparan a Alejandra Guzmán con Silvia Pinal por su rostro

De nueva cuenta Alejandra Guzmán volvió a causar polémica en las redes sociales luego de aparecer en el especial que brindó la empresa Tv Azteca ante el fin de año. Y es que la cantante fue blanco de críticas luego de que fuera comparada por su rostro con su madre, Silvia Pinal.

A lo largo de su carrera, Alejandra Guzmán se ha visto envuelta en un sinfín de escándalos, sin embargo, siempre ha demostraddo su indiscutible talento, tal y como lo hizo durante el especial de Tv Azteca para despedir el 2020, pero fue sin duda, su rostro el que más llamó la atención de los televidentes y que generó una polémica en las redes sociales.

Muchos de sus seguidores aseguran que la cantante de rock luce totalmente diferente, consecuencia de las diferentes cirugías estéticas a las que se ha sometido para mejorar su rostro y cuerpo, sin embargo, estás le han desfigurado el rostro, según sus fans quienes la compararon con Silvia Pinal.

Mientras Alejandra Guzmán interpretaba canciones como; "La plaga" y "Eternamente bella", lo que más acaparó la mirada de los televientes fue su aspecto y no solo la compararon con su madre, sino con Ozzy Osbourne y Lyn May e incluso los usuarios de internet no desaprovecharon la polémeica y utilizaron su ingenio para hacerle memes.

A lo largo de su carrera, la hija de Enrique Guzmán ha demostrado el graan talento que tiene para cantar pero también se ha visto envuelta en un sinfín de polémicas que han ido dañado su imagen.Y aunque ya dejó atrás la vida de excesos y drogas que llevaba, la cantante aún sigue dando de que hablar, tal y como lo hizo el pasado 12 de diciembre.

Alejandra Guzmán fue interceptada ante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México por las cámaras del programa De Primera Mano, luego de grabar la serie El Juego de las llaves, por lo generó una controversia al brindar la entrevista en un estado poco inconveniente.

Tanto los conductores como muchos de los usuarios aseguraron que la rockera estaba borracha, por lo que la cantante dividió opiniones. Mientras algunos señalan que está en todo su derecho otros lamentan que la cantante no logre superar su adicción al alcohol.

“Pero esta señora está súper borracha!!! Y esta en todo su derecho ? jajajajjajaa que estos reporteros frieguen a cada segundo no es su culpa”, “Súper borracha la Guzmán, que tristeza de señora”, Súper borracha la Guzmán, que tristeza de señora”, Que lastima que los vicios son tan difíciles de quitar tranquila o entocicada porfavor ahora es mejor que ande así que mundo”, “Venía peda o drogada”, son algunos de los comentarios en Youtube.