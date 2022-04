Como unos tórtolos, Angelique Boyer y Sebastián Rulli disfrutan de su viaje en España

Como un par de tórtolos se la han pasado Angelique Boyer y Sebastián Rulli en su reciente viaje a España, pues además de convivir con toda la familia del actor, disfrutan de cada momento en la Madre Patria, como en la playa Estepona y otros lugares, en los que les ha tocado vivir de todo.

Pues tanto Angelique Boyer como Sebastián Rulli, han compartido con sus fanáticos el caprichoso clima que los ha sorprendido, pues mientras en la mañana les tocó lluvia con granizo, por la tarde han visto un fuerte sol y lo mejor es que viajan en familia con Don Óscar Rulli, Doña Silvia de Rulli y Candela, la hermana del histrión argentino.

Pero no sólo eso, pues además Sebastián Rulli se dio el lujo de llevar a Santiago con él, el hijo que tuvo con la también actriz argentina Cecilia Galliano en 2011, que en la actualidad tiene 11 años y al que ha presumido cada vez que puede en el momento familiar.

Lee también: Angelique Boyer y Sebastián Rulli de vacaciones en España con hijo de Cecilia Galliano

"En el mismo día, mi amor, una mañana de lluvia, una tarde de sol, saliendo a pasear; en la mañana tomando tecito caliente y ahora heladito de dulce de leche... ¡claro que sí!", contó Angelique Boyer tomada del brazo de Rulli, mientras él decía: "Hoy ya soleado, ¡hermoso!".

Pero los paisajes no ha sido de lo único que han disfrutado la pareja de actores, pues el histrión, protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2022) de Carlos Bardasano para Televisa Univisión, los ha invitado a comer de nuevo al Chiringuito, un restaurante de mariscos a la orilla de la playa Estepona, en la que han comido de todo lo que ofrece en cuanto a la cocina del mar.

Lee también: Maribel Guardia muestra bochornoso momento de actriz de Corona de Esperanzas, ríe a carcajadas

Y es que Rulli no para de presumir cómo se la pasa en compañía de toda su familia, con sus padres, hermana, sobrina, Angelique, su hijo Santiago y hasta unas fans que aprovecharon para tomarse fotos con ellos, mismas que fueron compartidas en las historias de Instagram del actor y replicadas por una de sus fanpages más dedicadas como es @rullinaticasworld.

"Parece que el tiempo cambia muy rápido en Estepona! @angeliqueboyer y @sebastianrulli también disfrutaron hoy del solecito en sus vacaciones", se lee en la descripción de la publicación de dicho perfil.

Pues fue el mismo viernes por la mañana que ambos salieron a caminar e iban con paraguas porque la lluvia los sorprendió con todo y granizo, por lo que su fanpage escribió: "Al mal tiempo buena cara!!! Así @angeliqueboyer y @sebastianrulli disfrutando de un día de lluvia en Estepona".

"Mi vida, ¿qué pasó?... Estamos en la costa del sol, nomás que del otro lado de la costa", respondió Rulli entre risas. Esto mientras estaban ante un clima de 13 grados centígrados. "Que cambios más bruscos en el tiempo, pero que bueno que nada los detiene, al mal tiempo buena cara, disfruten", fue el comentario de un seguidor.

La pareja no ha comentado cuándo se regresarán a México, lo que sí es un hecho es que están disfrutando de lo lindo y todo parece indicar que no tienen prisa por regresar; pues no tienen proyecto alguno en puerta (aparentemente); por lo pronto, ambos disfrutan de tan buena compañía y el caprichoso clima.

Síguenos en