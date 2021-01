Como un angelito, Livia Brito provoca suspiros en bikini blanco

Desde hace unos días, la actriz de Televisa, Livia Brito presumió en sus redes sociales sus lujosas vacaciones en las hermosas playas de Puerto Escondido, situación por la que ha sido severamente criticada debido a la pandemia de coronavirus, sin embargo la protagonista de La Piloto también se ha ganado un sinfín de piropos tras deleitar la pupila de los caballeros. Recienetemente la actriz posó con un sexy traje de baño en color blanco, desde la orilla de una alberca.

Todo se pintó de blanco para Livia Brito, pues fue a través de sus historias de Instagram que la cubana compartió dicha fotografía en la que derrocha sensualidad en todo su esplendor. La actriz lució un bonito traje de baño de dos piezas, con una blusa encima, al igual que sus tenis y calcetas del mismo color.

Fue a la orilla de una alberca, donde se le puede ver muy atrevida, y al fondo, un paisaje muy bonito en tonos verdes, con palmeras que adornan perfecto el lugar, al igual que una cabaña que se alcanza a apreciar junto a la naturaleza.

Livia Brito no ha parado de derrochar sensualidad, y es que en este viaje se ha dado sus lujos, pues viajó en su propio avión privado el cual compartió en sus historias de Instagram. La protagonista de “La Piloto”, disfruta de sus merecidas y lujosas vacaciones, después del escándalo con el paparazzi Ernesto Zepeda.

A la modelo cubana, últimamente se le ha visto muy activa también en TikTok, aplicación que utiliza para compartir videos bailano y sketches junto a su novio Mariano. Recientemente publicó uno en donde apareció moviendo las caderas al estilo de cumbia, el cual hizo que sus seguidores se volvieran locos de la emoción, pues con su traje de baño en color rosa y azul, causó furor.

Livia Brito presume foto en bikini blanco. Instagram Livia Brito



Livia Brito, se ha enfocado en sus redes sociales, y de esa manera hacer que sus fans crean en ella, esto le ha dado la oportunidad de reinventarse y ser una de las famosas más seguidas en las diferentes plataformas.

En sus publicaciones no para de compartir también sus rutinas de entrenamiento y lo que hace para mantener un cuerpo tonificado, aparte de la buena alimentación constante para gozar de una figura perfecta.

Sus más de cinco millones de seguidores siempre la están apoyando en todo lo que hace y comparte, motivo que ella agradece, y deja para ellos bonitos mensajes de agradecimiento por estar de su lado y no dejarla sola. El cariño que sus fans le tienen, se debe a que Livia Brito, trata de ser constante con su público y no dejarlos en ningún momento sin saber de ella, y a pesar de por el momento no se encuentra activa en la televisión, la siguen apoyando en las redes.