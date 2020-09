Como un Ángel aparece el actor Fernando Carrillo

El actor Fernando Carrillo, con su más de medio siglo de edad, sigue luciendo una fornida y trabajada escultura como la de un jovencito, y es que el actor de “Rosalinda”, se atrevió a compartirles a sus admiradores una peliculiar foto como todo un ángel, donde el aparece con un fresco pantalón de color blanco una camisola verde con un escote con el que luce su tonificado pecho, en la mano sosteniendo una corona más unos lentes oscuros mirando a un costado, sin embargo, esto no fue impedimento para que se hicieran esperar la ráfaga de críticas y burlas por parte de sus haters.

El autorretrato editado con unas enormes alas decorada y puntos con diferentos tonos de verde, alcanzó los 3 359 likes, ya que anteriormente el famoso la había subido a Instagram sin ninguna decoración.

Ante esto, Fernando, no se quedó brazos cruzados y respondió a las opiniones burlonas, donde cortantemente encaró la situación acrecentando la revuelta aún más. No obstante la celebridad sigue siendo tendencia en cuanto a sus publicaciones, pues algunos no le dejan pasar ningún detalle para atacarlo.

El actor de telenovelas de origen venezolano a pesar de haberse retirado de la pantalla chica sigue dando de qué hablar al anunciar su compromiso con una colombiana, que conoció en inicios de este año en las aguas del emblemático Cancún, Quintana Roo.

Polémica es su relación ante el asombro de una pareja con una brecha de edad bastante grande, con una joven 30 años menor que él, de nombre María Gabriela, con quien espera la llegada de la cigüeña en estos meses, por segunda ocasión será padre, quien se dio otra oportunidad de nueva cuenta en el amor tras varios fracasos.

El guapo actor tiene otro hijo, fruto de un fugaz romance con Margiolis Ramos los cuales se debatieron en los tribunales con su expareja y madre de su primer hijo.

El problema legal fue tan grave que Fernando pudo haber sido arrestado en los Estados Unidos. Por lo pronto el pequeño se encuentra lejos de luz mediática y mantiene una feliz relación con su padre pues no lo deja de llamar ni un solo día según declaraciones de Carrillo.

Fernando Carrillo nunca ha tenido reparos para presumir lo que quiere, se sigue conservando como los buenos vinos, en ocasiones es explícito y le son indiferentes las críticas, en este 2020 ha recuperado la sonrisa al lado de su joven novia y pronto estarán frente al altar.

