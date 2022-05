Como todo una diva, Silvia Pinal regresa al teatro cantando y bailando

Tras cancelar su participación en la obra 'Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!' por haber sufrido un cuadro de hipertensión y un problema estomacal, la primera actriz Silvia Pinal regresó al teatro como toda una diva, cantantando y bailando.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa, que la diva del cine mexicano hizo frente a la ola de críticas que ha recibido por su estado de salud y su participación en la obra, y aseguró que su regreso al teatro es una alimentación exacta y perfecta.

“Estoy llena de alegría, muchas gracias muchachos, aquí fue una cuestión extraña para ver cómo salían las cosas, y salieron bien. Me divertí muchísimo”, fueron las primeras palabras de Silvia Pinal tras su regreso al teatro en donde cantó y bailó y en donde además fue recibida entre aplausos y ovaciones.

Al preguntarle de lo que significa para ella el teatro, Silvia Pinal señaló que el teatro es su mayor satisfacción. “Significa una alimentación exacta y perfecta, nada más eso… La gente me dice cosas muy hermosas y yo me siento muy satisfecha porque realmente entrar al cine o al teatro es llenarnos de satisfacción, no hay otra palabra, satisfacción”.

En cuanto a todo el apoyo que recibió por parte de su público, la a matriarca de la Dinastía Pinal no le quedó más que agradecer a sus fans. “Muchas gracias […] No se cansen nunca de decir palabras preciosas, también grito y bailo y salgo llena de satisfacción”.

Momentos antes de finalizar la entrevista Silvia Pinal celebró a vida. “¡Y que viva la vida, como chin%&* no!”. Cabe mencionar que días antes de regresar al teatro, la diva del cine mexicano utilizó su cuenta oficial de Instagram en la que compartió unos videos en los que habla de su regreso al teatro, y específicamente en uno de ellos le envía un mensaje a sus detractores.

“Para todos los que quieren que yo no esté en el teatro, pffff”, como una expresión de inconformidad. Cabe señalar que Silvia Pinal actualmente tiene 90 años y aseguró que regresó a trabajar por decisión propia y no como se ha manejado en las redes sociales donde se señala que sus hijos la obligan a trabajar.

