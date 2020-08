Como todo un caballero: Roberto Palazuelos así se expresa de su ex

Y aunque para muchos Roberto Palazuelos solo es un "fanfarrón", para otros es todo un caballero y un hombre muy grandioso, tal y como lo demostró hace unos meses luego de expresarse maravillosamente de su ex esposa. El empresario y ex galán de telenovelas tuvo una relación de apróximadamente 13 años con Yadira Garza, y durante este tiempo procrearon a un hijo Roberto Palazuelos jr.

Y aunque el empresario ha sido muy hérmetico en su vida privada, hace un tiempo se dio a conocer que se habí separado de la mujer con la que convivió 13 años de su vida. A diferencia de muchos matrimonios que culminan en medio de un escándalo, el de Roberto y Yadira acabó en en los mejores términos e incluso el actor hace unos meses agradeció a su ex por ser como es y brindarle una excelente educación a su hijo.

Roberto aprovechó su cuenta de Instagram y sin miedo a las críticas para presentar a todos sus fans, que no conocían a su ex, con la que pasó grandes años de su vida. "Hoy en este día tan importante de la mujer, les comparto esta foto con mi ex esposa Yadira la madre de mi hijo, ya no es mi pareja pero es mi gran amiga y juntos somos padres Gracias Yadi por ser quien eres una gran mujer que a dado una gran educación a nuestro hijo y una gran lealtad a mi persona. Gracias a las mujeres por Existir, las felicito en su Movimiento Éxito!, escribió Palazuelos para celebrar el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo.

De manera casi inmediata los fans de El Diamante Negro reaccionaron a la publicación y muchos de ellos lo felicitaaron por expresarse así de la madre de su hijo. “Sigue siendo la mujer más sofisticada y hermosa con la que se ha visto, muy buen gusto Diamante Negro”, “ Mire todo mundo tiene problemas, hacen bonita pareja andele nunca es tarde, todos tenemos defectos nadie es perfecto, que mas que se reconsiliaran, no se soy de las personas que no me gusta ver gente separada, asi le digo a mis amigas también”, “Te felicito por hablar asi de ella “, “En la forma de expresarte se nota la gran persona que eres, todo un hombre, felicidades por tus éxitos, y los que vienen, admiro el amor que tienes a nuestro país”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Hace unos meses El Diamante Negro sorprendió al revelar que la mujer que más daño le ha hecho en su vida ha sido su madre por lo que para él, ya esta muerta, pues asegura que le hizo algo que jamás se lo perdonara.

Fue durante una entrevista al programa Confesiones conducido por Aurora Valle, que el actor reveló que su infancia fue muy difícil , desde ser llevado a Estados Unidos por su madre así como expuesto por lla misma. El Diamante confesó que su madre vendió información de él a una revista. "Una revista le ofreció una lana y le sacó toda la historia de cómo me recupera mi abuelo, le tiró mal a mi tía Susana, habló mal de mi abuelo, dijo que yo era heredero de mi abuelo. Me puso en riesgo", dijo

Sin embargo, Palazuelos aseguró que en esa ocasión perdonó a su madre pero lo volvió a lastimar.

"Me dolió tanto que le hable a mi media hermana y le dije: ‘Dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, está muerta para mí”, "Yo perdoné a mi mamá, luego me hizo algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días. Cuando terminé de recuperarme, dije: 'Esta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer', declaró el actor.

Roberto asegura que para él, su madre biológica no existe, pues a la que considera mamá es su tía Susana. “Para mí mi mamá es Susana y yo ya no estoy dispuesto a volver a acercarme y que me vuelva a lastimar porque es un punto dentro de mí que está muy vulnerable y que yo prefiero protegerlo”, puntualizó.

