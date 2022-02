Como toda una dama, Victoria Ruffo le responde a Eugenio Derbez tras llamarla mentirosa

Luego de que haces unos días Eugenio Derbez ofreciera una entrevista a Yordi Rosado en donde contó su versión de la boda falsa con Victoria Ruffo, y en donde asegurara que la actriz de Televisa sabía perfectamente todo y que nunca la engañó, ahora la reina de las telenovelas rompió el silencio y como toda una dama le respondió a su ex.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Victoria Ruffo compartió una imagen con un mensaje que para muchos, va dirigido a Eugenio Derbez, quien la dejó ver como una mentirosa. “Cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuelve a ser nunca como antes”, se puede leer en la publicación de la protagonista de la Madrastra.

En cuestión de minutos, la publicación de madre de José Eduardo Derbez se llenó de cientos de Me Gusta y un sinfín de comentarios en los que los usuarios le externaron su apoyo ante las declaraciones de Eugenio Derbez. “Estamos contigo mi reina hermosa”, “A palabras necias, oídos sordos”, “Un abrazo mi Queen”, “Coincido contigo totalmente”, “Aquí estamos para ti”, “Siempre contigo”, fueron algunos de los mensajes en la publicación de Ruffo.

La publicación de Victoria Ruffo viene después de que el productor mexicano señalara: "Esto lo voy a contar porque es un tema que, de verdad, me puede mucho, me duele mucho. Porque he cargado con esto toda la vida. Hasta la fecha, todo el mundo siempre que habla de una boda, me dicen 'como tú y tu boda falsa'", platicó Eugenio.

Para posteriormente asegurar: “Cuando me llega a mí esta noticia, no lo podía creer. Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a Victoria Ruffo?’ ¿Por qué los medios no investigan un poquito más? Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa”, señaló.

Para nadie es secreto que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no mantienen una buena relación desde que se separon, pues a lo largo de los años se han visto envueltos en diversas polémicas en las que también se ha visto involucrado el hijo que tienen en común, José Eduardo Derbez.

Durante mucho tiempo VIctoria Ruffo ha alegado que fue Eugenio Derbez quien nunca estuvo cerca de José Eduardo Derbez, mientras que el productor de televisión ha asegurado en diversas ocasiones que si su hijo creció sin un padre fue por culpa de la actriz, quien impidió que ambos convivieran.

