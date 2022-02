Como toda una dama, Jacky Bracamontes responde a Elizabeth Gutiérrez por decir que amarró a Levy

A escasas semanas del escándalo que provocaron las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, respecto a la relación que su aún esposo tuvo con la actriz Jacqueline Bracamontes en el 2017, cuando ambos protagonizaron la telenovela de Televisa, Sortilegio, ahora la ganadora del concurso nacional Nuestra Belleza México en el año 2000, respondió como toda una dama.

Recordemos que fue durante una charla con Érika de la Vega para el podcast ‘En defensa propia’, Elizabeth Gutiérrez habló del pasado que tuvieron William Levy y Jacky Bracamontes, pronunciandose a lo escrito por su colega en su libro autobiográfico "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!, en donde la famosa consideró que Gutiérrez necesitó de otro hijo para amarrar al cubano.

“Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo sólo tengo dos hijos y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién”, señaló Elizabeth.

Lee también: En bikinazo, Sofía Rivera Torres pone nerviosos a sus fans con sus ‘acercamientos’

"Yo pensaba que era una persona admirable, una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella. Y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, yo lo viví, entonces no me parece que después escriba un libro”, expresó Gutiérrez respecto a lo que pensaba de Jacky Bracamontes.

Por lo que ahora, la conductora de La Voz México, quien tuvo un encuentro con algunos medios de comunicación aseguró que su verdad está en el libro por lo que solo aclara para que no haya dudas. “Yo, todo lo que dije está en el libro, y se los estoy aclarando, para el que tenga duda, lo lea y se recuerde de lo que yo dije, porque luego ponen palabras en mi boca que no dije”.

Ante la insistencia de los periodistas, Jaqueline Bracamontes aseguró que ella nunca ha hablado mal de una mujer y menos si tiene hijos. “Ahora, sí hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, y menos de una mujer, y mucho menos de una mamá, así que…”, indicó la modelo un poco molesta.

Finalmente, la actriz de 42 años cerró el tema con una tajante respuesta. “No, no voy a hablar más, es todo lo que quería decir”.

Síguenos en