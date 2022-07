Como toda una dama, Cynthia Klitbo dice que no se pondrá al mismo nivel de Niurka: "Soy primera actriz"

Luego de que Niurka Marcos la llamara ardida por el romance que tuvo con Juan Vidal dentro del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, Cynthia Klitbo rompió el silencio y le mandó un directo mensaje a la vedette cubana; aseguró que ella no se pondrá a mercadear.

Fue durante la Alfrombra Roja de las Telenovelas Mexicanas Premios Host 2022, que Cynthia Klitbo fue interrogada por algunos medios de comunicación sobre qué pensaba de las recientes declaraciones de Niurka Marcos, en donde la llamó ardida por evidenciar al actor dominicano de supuestamente haberla maltratado y deberle dinero.

"Cada quien y sin juzgar tiene una forma de profesión, yo soy una primer actriz, y a mi, a pesar de que soy chistosa, dichicharachera y me encanta echar relajo, la verdad es que soy una dama, entonces no tegno nada que ver porque sería como poner al mismo nivel, sin criticar, pero yo no vivo de ese tipo de escándalos", dijo la villana de las telenovelas de Televisa ante las preguntas de la prensa sobre este tema que la ha puesto en el ojo del huracán.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

“No puedo hablar de la señora, porque como ella dice, somos solamente compañeras, y yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen, y no me interesa la imagen que la señora maneja”, continuó diciendo la actriz de 55 años.

Pero no fue todo, ya que los reporteros se mostraron insistentes ante este tema Cynthia Klitbo agregó que ella estaba muy saturada de trabajo y por ello no estaba al tanto de todo lo que se decía de este tema. "Con toda pena, pero yo tengo muchas cosas ahorita qué hacer, estoy saturada de trabajo, ni siquiera los veo, gracias a Dios estoy saturada de trabajo”.

Finalmente la actriz que forma parte de la telenovela Mujer de nadie, aseguró que ella no se pondrá a mercadear con Niurka Marcos sobre este tema que no es de su incumbencia. “No me voy a poner a mercadear porque ese no es mi estilo”.

Lee también: Como ninfa, Aleida Núñez hace babear a sus fans y conquista Marsella en bañador

Cabe señalar que en una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Niurka Marcos lamentó la situación que estaba viviendo su amado, -con quien ya solucionó sus diferencias y hoy se encuentran juntos-, pues consideraba que Cynthia Klitbo lo que tenía es que estaba ardida.

“Verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar. No se puede tapar el Sol con un dedo”. Niurka Marcos enfatizó que la primera actriz decidió sacar los trapitos sucios al sol después de que se diera a conocer su relación dentro de La Casa de los Famoso con el actor dominicano.

“Yo lamento mucho provocar eso en ella y no lamento haber conocido a Juan porque fue algo demasiado real”, expresó en su momento Niurka Marcos.

Síguenos en