Como prueba de amor Belinda se tatúa las iniciales de Christian Nodal

Desde hace un mes, cuando aún eran coaches de "La Voz México" 2020, transmitida por TV Azteca, Belinda y Christian Nodal destaparon su amor públicamente haciendo uso de sus redes sociales, lo que provocó infinidad de comentarios de todo tipo; algunos apoyando a la pareja y otros por el contrario, insinuando que todo era un circo como parte de un truco publicitario.

Pero pese a la infinidad de críticas que ha recibido la joven pareja, ambos famosos han seguido su amor sin importarles lo que se diga de ellos, pues en varias ocasiones han dejado ver lo felices que se sienten el uno con el otro e incluso, se han hecho públicos sus momentos más románticos en cualquier lugar donde se encuentren.

Así mismo, son varias las muestras de amor que tanto Belinda como Nodal se han demostrado y algunas de ellas muy reveladoras, como el tatuaje que la cantante española se ha hecho recientemente que se trata de las iniciales de Chirstian Nodal, encerradas en un corazón rojo.

Entre entrevistas y diversos cuestionamientos que se les han hecho a ambos famosos, ellos han dejado claro que nada ni nadie se interpondrá entre su amor, por lo que cada vez se han mostrado más comprometidos el uno con el otro; sin embargo, Nodal es el que más muestras de amor ha tenido hacia Belinda, aunque con el reciente tatuaje, Belinda sorprendió.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Belinda mostró un corazón que tiene tatuado en el pie, mismo que se hizo hace tiempo. Por lo que el periodista dijo:

"¿Saben por qué sé que a Belinda no le ha llegado el amor de su vida? Porque ella tiene un tajuaje con un corazón en el pie y ella algún día me dijo que cuando encontrara el amor de su vida iba a poner la inicial".

Y continuó con Belinda: "¿Puedo verlo?" a lo que la intérprete de "Egoísta" responde: "Ya se está borrando"... Aquí está, dice Infante... y hace reaccionar a Belinda cuando pregunta: "¿Y no es lipstick -labial-?". La ahora novia de Nodal contestó un largo "no".

Y agregó el cuestionamiento: "¿Qué letra crees que pueda ir ahí?" a lo que la ex coach de "La Voz México" contestó: "No, no tengo idea"...

Pero esta vez, en la que ambos famosos están muy seguros de su amor, sin temor a dudas, Christian publicó en sus Instagram Stories, el momento en el que le están grabando la piel a Belinda dicho tatuaje.

En la descripción del clip, se puede leer: "Mí amí amí amí amí amí ! ! ! ! ! Te amooooooo mi vida... @belindapop".

Y haciendo referencia a la entrevista de Infante a Belinda, ahora está más que claro que la cantante ha encontrado de nuevo el amor junto a quien ha dicho en varias ocasiones que su cariño por el cantante sonorense del género Regional Mexicano, no es de ahora, pues ese cariño ya lo venia guardando desde hace tiempo cuando se encontraban en reiteradas ocasiones en entregas de premios y otros eventos de la música.

Y todavía más claro, no puede quedar el amor entre la joven pareja, pues recientemente han compartido con sus fans una reciente celebración de su primer mes de noviazgo con platillos, bebidas, pastel, regalos, todo personalizado Christian Nodal- Belinda, además la música de jazz fue parte de la celebración de la pareja. Fue a través de las historias de Instagram que Belinda compartió el lujoso regalo que le dio a su pareja, una lujosa pulsera de la marca Tous, llena de pedrería tipo cristal Swarosky.

Además de un gran detalle de ambos, pues ella lució unas uñas blancas con la palabra Nodal y él con el nombre de ella. Los besos, abrazos y palabras de amor no podían faltar en este momento mágico para la pareja que celebró su cumplemes.

