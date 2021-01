Como pocas veces Carmen Villalobos desatada en la alberca

Como muy pocas veces, Carmen Villalobos posó desatada en la alberca, incendiando sus redes sociales este inicio de año 2021, durante el tiempo que estuvo de vacaciones junto con su esposo.

En la publicación de Instagram, Carmen Villalobos, aparece posando en un traje de baño de dos piezas, en blanco con arrayas azules, con lentos, sumergida en la alberca y mostrando como nunca su cuerpo.

La foto alcanzó 443 mil corazones, mientras que sus seguidores comentaron más de 1,300 veces halagando a la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ y ‘El Chema’, resaltando la belleza de la colombiana.

“Y así vamos por estos lados #vacaciones #enero #2020”, escribió en su publicación, en la cual recibió comentario de amigos cercanos del medio del espectáculo como su esposo Sebastián Caicedo, quién comentó: “¿fotógrafo?”, además de Mabel Moreno, Ana Luciado, Sherlyn Gómez, Linda Baldrich, entre otros.

Y es que el fin de año, la actriz colombiana Carmen Villalobos cerró el 2020 con unas vacaciones en Barranquilla, en donde siempre estuvo publicando fotografías posando en traje de baño en la alberca junto a su esposo, el actor Sebastián Caicedo, su madre y amigos, sin embargo, hace poco la actriz regresó a Bogotá.

En sus historias de Instagram, le dijo a sus seguidores que no se había reportado en todo el día porque ha tenido mucho trabajo desde casa, en el que ha tenido reuniones virtuales, y reveló que regresará a las grabaciones.

“Mañana retomo grabación, y no solo yo, sino que estos dos hombres han estado trabajando, dándole todo el día y no los he podido sacar”, dijo refiriéndose a su esposo y un amigo de él, Felipe Castro.

El actor Sebastián Caicedo indicó que hay que iniciar el 2021 con el pie derecho porque el año se irá muy pronto, asimismo mencionó que estará en cuarentena y su negocio digital es lo único que no para.

La actriz colombiana Carmen Villalobos comenzó a grabar las primeras escenas de 2021 de su nuevo proyecto melodramático, ‘Café, Aroma de mujer’, producción que se realiza en el canal RCN y que se realizará en 1994.

Además, en México también se llevara a cabo una versión en 1995 en TV Azteca, y un continuación llamada ‘Cuando seas mía’; mientras que en Televisa se produjo su propia versión titulada ‘Destilando Amor’.