¡Como nunca! Aracely Arámbula aparece con filtro y se le sale una palabrota

Nuevas formas de entretener a su público a través de redes sociales, son las que está buscando la actriz Aracely Arámbula, quien a la par de impactar con su belleza, inició la semana de una forma muy particular; y es que se aprovechó del contenido prefabricado de las redes sociales y apareció con un filtro por el que ¡como nunca! demostró que tiene barrio, cuando se le salió una palabrota...

Pues luego de estar disfrutando de su éxito con la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", 'la Chule' sigue divirtiendo a sus fans a través de su cuenta de Instagram y TikTok, como cualquier otra estrella.

Luego de su presentación en Chicago, Aracely Arámbula demostró su buen humor desde su camerino, donde al parecer buscaba las novedades que tienen las redes sociales para incluso, cambiar de personalidad.

Lee también: De pelirroja, el encantador look de Aracely Arámbula con faldita de colegiala y blusa a cuadros

Y sin escatimar, la actriz recordada por interpretar a la intrépida Altagracia Sandoval de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, compartió su experiencia al utilizar un filtro que no sólo le cambió el rostro, sino también el timbre de voz.

Así se le escuchó decir en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram el lunes pasado: "Ya se están pasando con los filters (filtros), la neta, yo no me veo nada así.. jajaja, a ver... hahaha... jajaja... ¡a la v***a!", lo que por supuesto, ha generado comentarios de asombro entre sus fanáticos.

Lee también: Aracely Arámbula rompe TikTok con bailecito en calles de Chicago

"#infiltrada #funny #Cool #arafamilia #Filters #Fyp #Besos #Loveyou #blessings and #loveyourself", escribió la también cantante y ahora cómica tras su comentado clip.

Famosos como Uriel Santana (su fotógrafo de cabecera) o la cantante Edith Márquez, han reaccionado con carcajadas, pues a decir verdad, tampoco se habrían imaginado que 'la Chule' tuviera esos "arranques" y menos ante las cámaras.

Y es que, luego de la imagen que ha creado, de su carisma, de su talento y sobre todo de la dulzura y el sentimentalismo que ha demostrado cuando charla con sus fans en vivo, muy pocos habrían sido los que se pudieran imaginar la publicación de Aracely Arámbula...

Y vaya que ha sorprendido a sus fanáticos, pues literalmente no han parado de reír y de manifestar su asombro a través de algunos comentario como: "A la queeeeeé @aracelyarambula???" o "Dios, no puedo con esto JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ TE AMO!!!!!!!!!".

"Pero el hashtag JAJAJAJ #infiltrada", "JAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJA Te Adoroooo", "Única!", "Muy bueno, siempre divertida, me encantas... besitos desde Francia y a tus reyes". Al momento, más de 15,300 seguidores han reaccionado a la puntada que tuvo Aracely el fin de semana pasado; también se pueden leer 614 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!