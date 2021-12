Como niña, Aracely Arámbula disfruta de la época navideña encima de un oso gigante

Tras viajar a la Ciudad de México para cantarle a la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica el pasado 12 de diciembre, la actriz Aracely Arámbula reapareció el disfrutando de la época navideña como una niña, sentada encima de un oso gigante rojo que llegó a alegrar las fiestas decembrinas a su casa.

A través de su cuenta de Instagram, 'la Chule' lució disfrutando de la época más esperada del año por muchos, con el mar de fondo y sus mascotas acompañándola en el cálido momento navideño; así mismo, dedicó un mensaje a sus seguidores, deseándole muy felices fiestas.

Con ropa veraniega, sandalias de piso, sus característicos lentes de sol y su sombrero -que no debe faltar-, Aracely Arámbula lució feliz volteando al cielo y agradeciendo por tanto que le ha dado la vida, mientras escribió un mensaje que denota su felicidad:

"Disfrutando como niña mi querida Gaby and boni, abrazos de Oso en estas fiestas que están ya a la vuelta de la esquina #Navidad; y que siempre permanezca el espíritu de #Paz y de #alegría que nunca dejemos de soñar de jugar, de sorprendernos y gozar los buenos momentos, que nunca se pierda nuestro espíritu de niños eternos!!!", se lee en las primeras líneas del mensaje de Aracely.

Por otro lado, envió sus bendiciones a su Arafamilia bella como llama a todos sus fans que siempre la han apoyado en sus proyectos y que siguen cada paso de su carrera, al grado de dedicarle decenas de cuentas de Instagram y otras redes sociales, en las que se pueden ver cientos de fotografías de todo tipo.

"Millones de #bendiciones mi #Arafamilia bella #felicesfiestas; yo aquí con esta hermosa sorpresa... te la volaste @gabrielacuellar_decor... #amamos todos mis nuneros mis Cuus, Sam, mis amores, bonirra, Doll todos hasta mis pupisss MTonisss y Bruno en la pic que tomo el Sr. Ergar... #que #oso @imchristmas #Super #Cool, mis niños atte la #Latia #cool".

Y fueron precisamente sus fanpages (páginas de fans) las que se pronunciaron a su post del pasado jueves: "Ammoooooo. Que nada empañe tu felicidad, mi bonita", "Disfruta cada instante", "Me encanta verte tan feliz!!!!", "Ayyyy mi niña bella", "Que hermoso", "Eres una niña... Eres nuestra niña bonita" o "Hermosa", son algunos de los mensajes que ha recibido la protagonista de telenovelas.

Un total de 13,800 seguidores han reaccionado a la publicación de la intérprete de "Malas Noticias" (2020) y entre tanto, se pueden leer arriba de 420 mensajes al momento.

