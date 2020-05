Cómo murió la hija de Sylvia Pasquel, nieta que Silvia Pinal no conoció

Sylvia Pasquel vivió una de las peores tragedias que un ser humano puede tener; la muerte de su hija Viridiana Margarita Frade en año de 1987, nieta que Silvia Pinal no cocnoció. Al igual que su madre Silvia Pinal, Pasquel enfrentó este difícil momento cinco años después de la muerte de su hermana Viridiana Alatriste.

"Es un dolor que no superas nunca, que siempre llevas contigo. Aprendes a sobrellevarlo, pero al final del día ahí está", señaló Sylvia Pasquel durante una entrevista al periodista Gustavo Adolfo. Viridiana Margarita Frade, fruto de la relación de Sylvia Pasquel y el actor Fernando Frade, murió en 1987 tras ir por su patito que se había lanzado a la alberca de su casa cuando la nana de la pequeña se percató que no estaba dentro del hogar la buscó y la encontró ahogada en la alberca.

Tras la desafortunada muerte de la pequeña Viridiana, Sylvia Pasquel y su madre Silvia Pinal se reencontraron después de tantos años de mantenerse alejadas, razón por la que la primera actriz de 88 años no logró conocer en vida a su nieta, situación que a pesar de los años no lamentó. "Ni la conocí, ni quise conocerla, no tenía caso”, narró la gran diva de 87 años durante una entrevista.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal estuvieron distanciadas durante muchos años tras haber tenido una relación con el mismo hombre, el actor Fernando frade, con quien Sylvia Pasquel tuvo a Viridiana, sin embargo, Pasquel ha repetido en muchas ocasiones que ella no fue la manzana de la discordia en el amorío de su madre y su ex esposo, pues ellos primero fueron novios.

“Había una relación anterior entre Fernando y yo antes de que apareciera en la vida de mi mamá. Fuimos novios un buen rato”, contó la madre de Stephanie Salas a Las Estrellas. El enojo de madre e hija vino después de que Silvia Pinal terminara la relación con Frade y 10 años después, Sylvia Pasquel retomó la relación con el actor y nació Viridiana.

Según contó Silvia Pinal para ella fue una sorpresa que su hija se casara con su exnovio pero en ese tiempo ella se iba a casar con Tulio Hernández Gómez.

“Fue una sorpresa que se casaran. Tuvieron una hija y le pusieron Viridiana. (Silvya Pasquel) era una mujer hecha y derecha, ¿qué tenía yo qué hacer?: ‘Nada’. Yo me fui a España con mi mamá (y) me habló Tulio para informarme que la niña había muerto ahogada", contó la primera actriz.