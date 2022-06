"Como me ves, te verás, si te va bien": Maribel Guardia a quienes la llaman vieja

Sin duda alguna Maribel Guardia es una de las actrices más queridas y admiradas del medio del espectáculo por su figura y belleza, por lo que en cada publicación que hace en sus redes sociales deja deslumbrados a sus millones de seguidores, sin embargo, esto no la ha salvado de ser blanco de críticas por su edad, y una de las críticas más fuertes que ha recibido fue la del actor José Luis Reséndez, quien hace tiempo la comparó con Mumm-Ra, El Inmortal, personaje de los Thundercats, por lo que ella no se quedó callada y dijo "como me ves, te verás, si te va bien".

Fue durante un encuentro con la prensa que la actriz de Televisa fue cuestionada sobre las críticas que recibe constantemente por su edad, y especialmente las del actor quien dijo que tenia mil años. La originaria de Costa Rica aseguró en un primer momento no conocer al actor.

“¿Quien es Jose Luis Reséndiz?… ah no lo conozco.. perdón pero no sé quién es”, expresó en un primer momento Maribel Guardia. Posteriormente la ex esposa de Joan Sebastián aseguró que está orgullosa de su edad y su físico, y que además, con tantos años de carrera ya esta acostumbrada a las crítcias.

“No importa. Yo tomo todo con sentido del humor. Soy una mujer que tengo la edad que tengo. El covid me llegó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que Dios quiera”, añadió. Pero no fue todo, ya que la actriz culmunió la entrevista con un contundente mensaje para el actor y todos aquellos que la atacan por su edad y que le dicen vieja.

“Estoy muy contenta y agradecida de los años que tengo, así que: ‘Como me ves, te verás’… si te va bien, porque los años no tratan a todo mundo bien”, finalizó. Pero la polémica no terminó ahí, ya que el protagonista de la telenovela Corazón Valiente dijo que nunca fue su intención ofender a Maribel Guardia, pues más allá de eso quiso hacerle un cumplido por la edad que tiene y lo espectacular que luce.

"Decidieron tomar una frase que yo dije de una actriz… bueno, no sé qué es… actriz o vedette, yo ya no sé porque tiene una carrera extensa, pero siempre ha salido muy exuberante y se llama Maribel Guardia. Primero que nada, mi mayor respeto a ella como mujer, quiero que quede muy claro, independiente que mi forma de pensar a lo que ella hace, y lo que muchas gentes piensen, yo en esa ocasión dije ‘es que ya todas las mujeres querían ser inmortales’ y se me ocurrió hacer una comparación con un personaje de la caricatura ThunderCats”, dijo a través de Instagram.

El actor de La Madrastra recalcó que su comentario no fue negativo hacía Maribel Guardia." Y es donde yo decía que ya querían todas ser como Mumm-Ra, El Inmortal, pero bueno, no era algo negativo, era de que si no ha visto esa caricatura, pero Mumm-Ra cuando invoca los poderes del inframundo, dice ‘quiero transformarme Mumm-Ra, El Inmortal’, y se saca unos pechotes, mam%&$ así, lleno de calostro, cuadritos, se pone bien mam&%$, como ella comprenderá, así chi&%$, ¡oye es un cumplido!, porque está en un muy buen aspecto físico”, indicó.

Finalmente el actor se fue en contra de algunas televisoras que usan a las actrices como símbolo sexual, tema por el que surgió su comentario hacía Maribel Guardia. "Es simplemente una crítica a que yo en lo particular, no me gusta que la mujer ya se venda como un simple objeto sexual… que la gente que me vea a mi está en contra de la televisión vulgar… porque venden más carne que talento… y con todo respeto no le falté el respeto a nadie, simplemente di mi opinión y todos tenemos opiniones diferentes”, finalizó.

