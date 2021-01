Como me ves, te verás: Maribel Guardia a José Luis Reséndez

Con un contundente mensaje, Maribel Guardia le respondió al actor, José Luis Reséndiz luego de que este se burlara del físico de la actriz y de otras famosas del medio del espectáculo como Juan Gabriel, Ninel Conde, Alejandra Guzmán . La costarricense fue clara en su declaración y le mandó decir al actor "Como me ves, te verás".

Fue durante una entrevista con los medios de comunicación que Maribel Guardia fue cuestionada sobre qué es lo que pensaba de las críticas que el protagonista de la telenovela Corazón Valiente de Telemundo, respecto a que la había comparado con el personaje, Mumm-Ra, El Inmortal, de la serie Thundercats, y aunque en un principio la costarricense dijo desconocerlo terminó mandando un mensaje.

“¿Quién es Jose Luis Resendiz?… ah no lo conozco… Perdón pero no sé quién es”, dijo en un primer instante Maribel Guardia y después de que los periodistas hicieran una broma, la ex esposa de Joan Sebastián señaló que ella estaba orgullosa de su físico, además se sentía muy bien de haber vencido el covid.

“No importa, yo tomo todo con sentido del humor. Soy una mujer que tengo la edad que tengo. El covid me llegó, me dio muy leve gracias a Dios y aquí estoy el tiempo que Dios quiera”, dijo. Para finalizar con el tema, Maribel Guardia aplicó la frase "como verás te verás, si te va bien" haciendo alusión de que el actor también envejecerá, sin embargo, no a todos los años no tratan bien a todo el mundo como a ella, que a sus 61 años luce espectacular y esta muy sana.

“Estoy muy contenta y agradecida de los años que tengo, así que ‘como me ves te verás’, si te va bien… porque los años no tratan a todo mundo bien”, indicó la también conductora de televisión. Recordemos que fue el año pasado cuando José Luis Reséndez se mofó del físico de algunas artistas como Ninel Conde, Alejandra Guzmán y recientemente agregó a Maribel Guardia.

Y es que el año pasado, Reséndez compartió varios memes en los que se burlaba de las transformaciones de varias famosas. Entre las víctimas de estos ataques estaban Juan Gabriel, Ninel Conde, Alejandra Guzmán y recientemente Maribel Guardia, quien se había mantenido al margen de la situación hasta que fue abordada por los medios de comunicación.

Y aunque la también cantante es una de las mujeres más queridas y guapas del medio del espectáculo y que siempre se muestra optimista ante la vida, no se ha salvado de las críticas, mientras que algunos aseguran que luce espectacular para la edad que tiene otros señalan que ya le llegaron los años.

Maribel Guardia incursionó en el mundo del espectáculo como modelo en el certamen de Miss Costa Rica en el año de 1978 y desde entonces ha permanecido vigente en la televisión. Hasta el día de hoy es una de los rostros más conocidos en el medio del espectáculo y una de las famosas más seguidas en sus redes sociales, tal solo en Instagram tiene más de seis millones de seguidores.

