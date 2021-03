¡Como los buenos vinos! Fernando Colunga llega a sus 55 años más guapo que nunca

Este 3 de marzo, Fernando Colunga celebra su cumpleaños número 55. En honor a su día, su club de fans le rindieron un tributo al galán de telenovelas de Televisa en donde compartieron a través de un video en Instagram de algunos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera.

"Feliz fiesta Colunguera. Hoy 03 de Marzo 2021, Celebramos La Vida De Nuestro ReY, DESEÁNDOTE POR SIEMPRE SALUD Y VIDA", escribió su club de fans para desearle Feliz cumpleaños a Fernando Colunga. Como era de esperarse el video causó una gran sensación en Instagram, en donde muchas de sus fans reiteraron que el actor es ¡como los buenos vinos!.

Feliz cumpleaños amor de mis amores”, “ Hay amor, cada día más bello ? te amo”, “ Feliz cumple para ti hermoso”, “ Felicidades!!! Dios le de larga vida!!”, “ Feliz cumpleaños que Dios te siga colmando de bendiciones y te cuide siempre en tu camino”, son algunos de los comentarios en la publicación del actor mexicano.

Y aunque, el protagonista de novelas como; Soy tu dueña, María la del barrio, La usurpadora, Esmeralda, Nunca te olvidaré, Amor real y Mañana es para siempre, entre otras, pertenece al mundo de la farándula desdde hace muchos años, su vida privada es un misterio, pues siempre ha sido muy cuidadoso con sus asuntos personales; sus relaciones amorosas y todos los escándalos que circulan alrededor de él.

A sus 55 años años, Fernando Colunga, quien tiene 33 años de carrera artísitca es una eminencia de la actuación y uno de los hombres más atractivos del medio del espectáculo, además de ser uno de los favoritos de las damas, pese a que el actor sigue siendo muy hermético en su vidda privada, pues aunque se han revelado algunos detalles, el famoso sigue guardando algunos secretos.

Y aunque mucho se ha especulado sobre la sexualidad de Fernando Colunga, se dice que el actor tiene un romance, desde hace varios años con la actriz , Blanca Soto, además de que muchos se preguntan por qué no ha tenido hijos a sus 55 años, por lo que él respondió en una ocasión.

“Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida, de momento, va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda; te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, dijo el mexicano durante una entrevista con el programa Un Nuevo día.

Durante está misma entrevista, Fernando Colunga reveló la razón por la que no tiene redes sociales. "Me gusta atender a la gente, creo que quienes me hacen el favor de seguirme saben que me gusta atenderlos. No tengo tiempo para atenderlos en una red social".