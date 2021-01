A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana Seoane, compartió un video donde aparece en diferentes fotografías que dejan a cualquiera helado, posó en distintos trajes, que cautivaron a sus más de un millón de seguidores en la red social, después de haberse alejado de las telenovelas.

Mariana Seoane a sus 44 años, decidió alejarse de las telenovelas de Televisa para ser parte de la familia Telemundo, y dar a su carrera como actriz otro giro y ahora sigue llamando la atención por su escultural figura.

En una de sus últimas entrevistas que dio, Mariana Seoane, a los medios de comunicación habló sobre los proyectos que la mantienen ocupada, de como se siente y lo que la espera este 2021.

“Yo fui muy feliz durante todos los años que estuve en Televisa. Fue la casa que me dio mis primeras oportunidades y donde tengo grandes recuerdos y amigos, pero me hacía falta un cambio. Necesitaba hacer proyectos que me pudieran poner al límite como actriz en muchas situaciones”, dijo Mariana Seoane a la revista People en Español.

¡Como diosa! Mariana Seoane atrapa las miradas

El proyecto en el que inició Mariana Seoane en Telemundo fue la serie “El Chema”, interpretando a una Mabel Castaño, una mujer ambiciosa y cruel que stá casada con “El chema”, papel interpretado por Mauricio Ochmann, y con quien tuvo un hijo.

“Estoy muy contenta porque en la superserie todo es mucho más natural, el lenguaje también es más actual y eso hace que el público obviamente se involucre más”, expresó Mariana Seoane.

La intérprete de “Seré una niña buena”, dijo que a pesar de que la serie de “El chema” es ficción, no deja de ser una realidad que se vive en la vida real.

“No solamente se habla de las historias de estos narcos sino también de la corrupción que hay en la política y todo lo que vivimos con el gobierno que nos maneja”, señaló. “También mostramos lo que le puede pasar a una persona si entra a este negocio”, dijo la actriz de por ella soy Eva.

“Finalmente como actores tenemos que interpretar todo tipo de personajes y a los actores nos gustan los personajes que sean muy intensos y que tengan muchos matices”, argumentó la villana de Hasta el fin del mundo.

Fue lo que la actriz de “El Chema” dijo al respecto y confesó haber dado el gran paso de abandonar su casa, Televisa para abordar en otros proyectos que la hicieran crecer como actriz, como lo fue la serie donde participó al lado de Mauricio Ochmann.

Ya que sus proyectos musicales están dando frutos muy buenos y la han posicionado como una de las cantantes más aplaudidas del género femenino, así como una de las mujeres más seguidas en las redes sociales.