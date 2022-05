Como Nailea Norvind, Lilí Brillanti vende agua purificada para sobrevivir

Tras ser una de las conductoras más cotizadas de la televisión mexicana, Lilí Brillanti al igual que la actriz Nailea Norvind decidió decidió emprender su propio negocio para buscar ingresos extras; la también actriz que participó en telenovelas como Amor real, Las tontas no van al cielo y Camaleones vende agua purificada.

Fue a través de un video en Tiktok que la ex conductora del programa Vida Tv mostró el negocio en el que decidió invertir para obtener ingresos extras a los que recibe cuando se le presenta alguna oportunidad en la televisión. La famosa compartió que vende agua purificada, negocio en el que le ayudan algunas familiares.

Cabe mencionar que ante la falta de oportunidades en los últimos años en la pantalla chica, Lilí Brillanti tuvo que buscar alternativas para sobrevivir, tal y como lo ha hecho la villana de las telenovelas Nailea Norvind y optó por adquirir una purificadora , negocio con el que tiene más de 10 años y del que percibe ingresos extras.

"Mi purificadora se llama Aqua Brillantí, yo soy la imagen de la marca, tengo un muro de la fama en donde cuento con grandes amigos, Yordi Rosado,Verónica Gallardo, El Norteño, Paul Stanley, Marcos Valdez, un gran amigo, Sergio Corona, Brisa Carrillo, El Burro Van Rankin', Víctor Noriega, El Negro Araiza, y acá tengo más amigos que me han hecho el favor de sumarse a una fotografía, mi hermana del alma, Yuliana Peniche, para que yo los puedo tener aquí en el muro de la fama dentro de mi puricadora", comenzó diciendo la conductora de televisión que se dio a conocer en el programa Pácatelas, conducido por Paco Stanley.

Posteriormente la famosa que ha probado suerte en Tv Azteca y Televisa, mostró el procedimiento del lavado y llenado del garrafón de agua, desde que la persona lo recibe hasta que es entregado, garantizando higiene y calidad en este vital líquido. La famosa conductora de televisión de los años 90 tiene varios años alejada de la pantalla chica luego de que su carrera se viniera de pique por lo que ahora vende agua purificada para sobrevivir.

Cabe mencionar que a finales del 2021 Lilí Brillanti generó toda una polémica al revelar las diferencias que tuvo con Galilea Montijo cuando ambas fueron parte del programa Vida Tv en donde también estuvo Héctor Sandarti. La ex reportera del programa Duro y Directo indicó que en una ocasión la presentadora de Hoy la amenazó con golpearla.

“Una vez me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de Dos niñas de cuidado y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, y que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio”.

Ante estás declaraciones Galilea Montijo no se quedó callada y aseguró que ella no recuerda ese momento. “Me da risa, veinte años después que salga esto, no sé con qué intención lo haga. La otra vez estaba recordando ¿qué fue lo que pasó hace 20 años? Porque ni lo tengo en la mente”, indicó Montijo.

