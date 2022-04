Como Irina Baeva, Aracely Arámbula felicita con importante noticia a Gabriel Soto

Tras el reciente cumpleaños del actor Gabriel Soto, su novia Irina Baeva no fue la única en felicitar al histrión, pues su colega Aracely Arámbula no pasó por alto el día y felicitó al también galán de telenovelas, tras recordar su próximo proyecto juntos.

Pues tras compartir créditos juntos por primera vez en la telenovela "Alma Rebelde" (1999) -hace 23 años-, la chihuahuense aprovechó que volverán a coincidir en escena este 2022 en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", producida por Rubén Lara.

Aracely Arámbula utilizó sus historias de Instagram para felicitar a Gabriel Soto, pero también para anunciar su próxima participación en la puesta en escena, cuyo personaje fue ocupado por Mauricio Ochmann, pero en 2017, había sido interpretado por el novio de Irina Baeva.

La actriz que también compartió créditos con Gabriel Soto en "Las Vías del Amor" (2002-2003), anunció a través de una postal su nuevo proyecto trabajando junto al novio de Irina Baeva próximamente en el Auditorio Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo, México.

Será el próximo martes 17 de mayo de 2022, que el elenco de "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", se reúnan para divertir al público de la localidad con dicha puesta en escena, de acuerdo a la historia de 'la Chule', quien aprovechó para felicitar al protagonista de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), que el pasado 17 de abril cumplió 47 años, justo los que cumplió la propia actriz el pasado 6 de marzo.

No será la primera vez que Gabriel Soto dé vida a Jorge, el protagonista de la historia basada en el libro de la escritora estadounidense Sherry Argov, pues entre 2016-2017, interpretó a dicho personaje que sea interpretado por él, por David Zepeda o por Mauricio Ochmann, hace reír al público junto con Aracely Arámbula.

Incluso, antes de ser compañero de escena de 'la Chule', Gabriel Soto hizo le obra con la propia Irina Baeva y Cecilia Galliano, quien ocupaba el lugar que hoy es interpretado por la actriz Anastasia Acosta. Todo parece indicar que por lo pronto se encuentran en pausa, pero será el próximo mes de mayo que reinicien la gira que se llevará a cabo al interior de la república.

