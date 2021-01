Como Dios la trajo al mundo Aracely Arámbula empieza el 2021

Tras los festejos navideños del 2020, y mostrarse lo más tierna, la actriz Aracely Arámbula empezó este año ¡más atrevida que nunca! al mostrarse sin filtros y como Dios la trajo al mundo ... Lo que por supuesto, provocó millas de sentimientos en sus seguidores y admiradores de la actriz de telenovelas.

Apenas trasncurrieron los pirmeros cuatro días del 2021, Aracely Arámbula, compartió la postal que quizás más reacciones ha tenido en tan poco tiempo; se trata de una imagen en blanco y negro en la que se puede ver a la actriz de "La Doña" posando completamente desnuda acostada sobre el piso.

Postal que Aracely Arámbula 'La Chule', aprovechó para desear lo mejor a su 'Arafamiliabella', como llama a sus fans; tal vez para distraer un poco la atención de su imagen de su especial descripción, aunque posiblemente no exista nada que desvíe la vista de sus admiradores ...

"Por un 2021 lleno de SALUD, ABUNDACIA Y BIENESTAR ... #MiArafamiliabella ... Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza ", empieza el comentario de la ex pareja de Luis Miguel.

"... No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice, les comparto mi primera foto del año con todo el Amor y enorme talento de mi gran y muy querido AMIGO, un ser humano muy especial en mi vida @urielsantanafoto #Usantanaphotobook ... QUE EL REFLEJO DE SU CORAZÓN SEA EL RESULTADO DE SUS ACTOS ... !!! ".

Pues la imagen compartida por la protagonista de "La Doña" de Telemundo, es sólo un trabajo del fotógrafo de las estrellas Uriel Santana; sin embargo, no se pueden dejar de lado la innegable belleza y la figura física casi perfecta de la actriz, pues a minutos de haber publicado la postal, logró más reacciones que casi ninguna otra.

Y fue el propio Uriel Santana quien reaccionó con un "Te amooooo!", Maribel Guardia sólo expresó: "Diosa", mientras que Elizabeth Álvarez comentó: "Amiga linda eres un monumento a la belleza que bárbara ESPECTACULAR".

Por su parte, la cantante Sheyla comentó: "Hermosa feliz año salud, amor, y todo lo bello y bueno en abundancia"; su amiga y colega de "El Señor de los Cielos" Mariana Seoane, lanzó un piropo: "Hermosa", y el diseñador mexicano Gustavo Matta elogió el trabajo del fotógrafo: "Espectacular joya de la corona, maestro".

Erika de la Rosa expresó: "Hermosa es poco" y el imitador Pavel Arámbula no se quedó atrás con su mensaje: "Cachiiiiiiiiiis al natural".

A 12 horas de haber sido compartida la imagen que tanto revuelo ha causado entre sus seguidores y los famosos del medio del espectáculo, ha logrado 236,800 reacciones y millas de comentarios más que enaltecen la belleza de la actriz oriunda de Chihuaha, México.