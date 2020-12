Como DIOSA lució Belinda cuando modeló para revista de caballeros

Como una de las celebridades más bellas del medio del espectáculo, Belinda se ha ganado un lugar privilegiado; pues desde que llegó a vivir a México desde España -su país natal-, incursionó en las telenovelas infantiles de Televisa, para luego dar un salto a la música. Actualmente, es considerada como "la princesa del pop" mexicana y no sólo por sus éxitos y su voz, sino por la innegable belleza de la que es poseedora así como del cuerpazo de infarto. En 2016, modeló para una revista caballeros, lo que dejó a más de un@ con la baba caída.

Cuando Belinda tenía aproximadamente 18 años, sufrió un robo en su domicilio y se dijo que entre las cosas robadas, se había encontrado una serie de fotografías y vídeos comprometedores que la señalaban de andar exhibiéndose, lo que ella negó categóricamente.

Incluso, se vio en la necesidad de revelar que en ese entonces, aún conservaba su virginidad, pues el objetivo de hacerlo era ponerle fin a las especulaciones.

Sin embargo, un periodista independiente, le aconsejó a la protagonista de telenovelas que no anduviera dando explicaciones y que si ella era o no virgen, era algo muy personal y no tenía por qué ventilarlo o negarlo. Y debido a su belleza y cuerpazo, más bien le aconsejó que tomara los derechos del vídeo íntimo que salió a la luz y le sacara provecho vendiéndolo a publicaciones especializadas en el tema.

Y cuatro años más tarde, la intérprete de "Egoísta" hizo efectivas estas sugerencias -que directamente o por casualidad-, llevó a cabo cuando en diciembre de 2014 (hace seis años), posó para una revista de caballeros H para Hombres, cuyo material se puede apreciar en el canal oficial de la publicación.

Al día de hoy, el vídeo tiene casi dos millones de vistas, lo que supone, que no muchos saben de la existencia del trabajo que realizó la ahora novia de Christian Nodal, pues en seis años de haber sido publicado normalmente podría haber logrado muchas más vistas.

A la par de esa publicación, "la princesa del pop", ya era toda una celebridad en la música internacionalmente conocida. Su voz, belleza, carisma, sensualidad y su música, la llevaron a la cima del éxito.

No obstante, aún y con todas las oportunidades laborales que la estrella de novelas juveniles ha tenido, tuvo muchas dificultades para encontrar el verdadero amor... pues tuvo muchas parejas y con ninguna encontraba su zona de confort.

Pero fue este 2020, que gracias a su participación como coach en el reality show "La Voz México", inició una relación con su colega (aunque cantante de otro género), Christian Nodal, con quien al parecer, va viento en popa su relación, pues pese a que todo parecía indicar que su relación se trataba sólo de un truco publicitario, hace unos días, fueron nombrados "La Pareja del Año" por la revista People en Español, título que se han ganado a pulso.