Como Ana Martín, Gaby Platas decidió no tener hijos y se operó hace unos años

Tal y como lo hubiera decidido hace muchos años la actriz Ana Martín, así mismo lo hizo desde su adolescencia Gaby Platas, quien no se arrepiente de no ser madre; y a sus 47 años goza de una carrera exitosa como actriz de telenovelas. En entrevista, reveló que se operó hace tiempo para no tener hijos.

Pese a las reacciones que en pleno siglo 21 se siguen manifestando ante la postura de algunas mujeres de no apostar por la maternidad, algunas famosas como Ana Martín y Angelique Boyer -por mencionar algunas- han decidido desde hace tiempo, dedicar su vida al mundo del espectáculo y es por ello que en el caso de la actriz de 75 años nunca se convirtió en madre y respecto a la actriz de origen francés de 33, tampoco ha vivido la experiencia.

Fue en una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda que Gaby Platas -quien fuera la villana de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), abriera su corazón y así mismo explicaría al público, por qué decidió no tener hijos y tomó la decisión de operarse hace algunos años.

Durante una charla en el programa "La Casa de Mara" que duró un poco más de media hora, Gaby Platas habló de sus inicios de su carrera y un motivo sin tanta relevancia por el que decidió ser actriz y que hoy la ha posicionado como una de las mejores actrices de México (de su rango).

Y luego de contar que tuvo tres relaciones serias en su vida como con Alberto Shueke -a quien hasta la fecha considera uno de sus mejores amigos-, posteriormente se involucró sentimentalmente con conductor Alfonso Vera -con quien duró cinco años casada- y luego el actor Francisco de la O, de quien se divorció nueve años después de estar viviendo una relación tóxica, la también villana de telenovelas abundó en el tema del porqué decidió no tener hijos.

"Yo desde niña tenía muy claro que la maternidad no era algo como parte de mi vida; entonces desde chiquita yo decía: 'No, yo no voy a tener hijos'. Entonces mi mamá me decía: "Tienes 12 años, cuando ya el reloj biológico (...) pues vas a tener ganas. Y el reloj biológico daba y daba vueltas y yo decía: 'Es que de verdad, no tengo ganas'..." dijo entre risas.

Lo que la llevó a pensar que si seguía firme en su decisión de no convertirse en madre, lo mejor era operarse, pues era y sigue siendo una postura que caracteriza su personalidad. En tanto, Mara Patricia Castañeda le preguntó si su ginecólogo trató de convencerla de lo contrario, pero Platas le aseguró que tenía veinte años pensando en que no querría convertirse en madre; por lo que respetó su decisión y la operó cuando tenía 32 años de edad.

Incluso la actriz de "Me Caigo de Risa", dijo que sus papás ni siquiera se escandalizaron por la decisión tomada, pues lo que sí les hubiera sorprendido, hubiera sido que tomara la decisión de ser madre; por lo que no hubo mayor problema.

En cuanto a las parejas que tuvo, ninguno le pidió que tuvieran hijos, pues desde un principio supieron de la decisión de Gaby y esa misma fue recalcada por su madre cuando ella se los presentaba, dejándoles claro que su hija no querría convertirse en madre. Aunque también afirmó:

"A ver, yo no odio a los niños, los adoro y amo a mis sobrinos; pero yo no me veo como madre. No tengo el tiempo ni el proyecto de vida que un niño requiere. Yo no voy a ser mamá, pero siempre abogaré por otros niños", destacó Gaby Platas.

Hoy, es muy feliz desde hace tres años con un doctor veterinario, del que no ha dado su nombre ni en redes sociales -quien tiene dos hijas de alrededor de 30 años- con quien Gaby convive armoniosamente. Pues dice que es muy divertido para ella ser su madrastra, pero en buena lid.

