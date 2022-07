Como Ana Martín, Diana Bracho firma su carta de voluntad anticipada; ya tiene planeado su funeral

En caso de tener una enfermedad terminal, la primera actriz de cine, teatro y televisión, Diana Bracho no quiere dejarle la gradísima responsabilidad a su hija de decidir qué hacer, la famosa aseguró que ya firmó su carta de voluntad anticipada como Ana Martín e incluso ya tiene planeado su funeral.

Fue durante una reciente entrevista con Tv Notas que Diana Bracho dejó en shock a su público luego de asegurar que desde hace años firmó su carta de voluntad anticipada para no meter en un dilema a su hija en caso de que ella tuviera una enfermedad terminal, pues este documento impide que resuciten o que la persona este conectada a aparatos que le den vida artificial, torturando a la familia.

“Mi marido murió hace once años y al día siguiente firmé mi voluntad anticipada, un recurso que es legal en la CDMX; es una carta notariada diciendo que en caso de una enfermedad terminal, no quieres que te resuciten ni que te pongan cosas para que estés como un vegetal, torturando a tu familia y sufriendo horriblemente”, dijo a la revista de circulación nacional.

A diferencia de Ana Martín, Diana Bracho aseguró que no quiere dejar una responsabilidad tan grande a su hija por lo que, además, cree que si ha decidido toda su vida, por qué no decidiría su muerte. ‘No quiero que mi hija tenga que decidir: -¿Desconectamos a tu mamá?-’. Además pensé: ‘Si he decidido toda mi vida, ¿por qué no voy a decidir mi muerte", expresó a Tv Notas.

Por otro lado, la protagonista de telenovelas como "Fuego en la Sangre", "Infierno en el paraíso" y "Mi marido tiene familia", manifestó que ya hasta tiene planeado su funeral, pues desea liberar a su familia de todo. “No hay que temer, hay que hacerlo porque es una forma muy sana de liberar a tu familia para que no sufra. Es muy importante hacerlo y no quiere decir que ya se vaya uno a morir, al contrario, es una forma de proteger a tu familia, manifestó.

Asimismo, Diana Bracho contó que cuando fue a buscar el paquete funerario para su madre, Diana Bordes, quien falleció en 2019, la persona que la atendió le ofreció un paquete para ella e incluso le hizo descuento. “Cuando fui a comprar un paquete de servicios funerarios para mi mamá, porque tenía una enfermedad terminal e iba a morir, la persona que me atendió me dijo: ‘Señora, ¿por qué no se compra de una vez el suyo?’, y lejos de ofenderme, dije: ‘¡Qué buena idea!’, luego me dijo: ‘Le doy el treinta por ciento de descuento, seis meses sin intereses’”.

Diana Bracho aseguró que ya su funeral esta más que planeado y a diferencia de muchos otros artistas, ella prefiere que sea algo más íntimo y privado para la familia, no quiere que el público ni la prensa acuda a darle el último adiós.

“Sí (ríe), fue lindísimo; entonces ya le dije: ‘Quiero una sala chiquita’, y me preguntó: ‘¿Como para cuántas personas?’, y yo: ‘Oiga, ¿les voy a dar café a todos sus amigos? Los voy a tratar muy bien’, estábamos muertos de risa y así empecé a planear mi velorio”.

“No, no, mi vida y mi muerte son muy íntimas, son experiencias muy personales, así que perdón, pero chance y no van a estar invitados ”.

