Claudia Martín reacciona al romance de Maite Perroni con su ex Andrés Tovar

Luego que Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaran su relación sentimental después que hace unos meses se señaló a la exRBD de ser la causante del divorcio entre el productor y Claudia Martín, ahora todos esperaban la reacción de la actriz al romance de su ex, que confirmó los rumores que saltaron hace poco.

Claudia Martín, quien actualmente trabaja en las grabaciones de la telenovela “Los ricos también lloran”, producida por Carlos Bardasano para Televisa, reaccionó al romance de Maite Perroni con su ex Andrés Tovar y lo hizo muy a su manera, desde sus redes sociales.

La actriz y modelo de 32 años estuvo en boca de todos cuando la ahora nueva pareja dio a conocer que estaban saliendo pues esperaban una reacción de ella después de lo que se dijo cuando se divorció de Andrés Tovar, pues una revista reveló que se debió a una infidelidad del productor con Maite Perroni, algo que ellos han negado aún ahora.

El perfil de Instagram de Claudia Martín fue muy visitado en los últimos días en espera de alguna manifestación de la histrionisa oaxaqueña respecto del romance de su ex y la protagonista de “Cuidado con el ángel”, y esa reacción llegó y lo que puso la hizo quedar como toda una dama.

Hay que recordar que la separación de Claudia Martín y Andrés Tovar estuvo inmersa en el escándalo pues supuestamente la razón fue la infidelidad del productor con la cantante, quien acababa de finalizar su relación con Koko Stambuk.

La información publicada por un revista reveló que ese habría sido el motivo del divorcio y muchos acusaron a Claudia Martín de haber filtrado la información por estar despechada, sin embargo, el tiempo ha puesto todo en su lugar y esta vez la actriz dejó ver que lo que haga su ex no le importa y se está enfocando en sanar ella misma.

Tras el anuncio de Maite Perroni y Andrés Tovar en redes, la protagonista de “Los ricos también lloran” compartió una enigmática frase en una historia de Instagram, en la que se leía la frase “Protec your energy (protege tu energía)”, y una más: “Estoy convirtiéndome en la mejor versión de mi”.

Claudia Martín no se refirió específicamente a su ex y la exrebelde, pero el mensaje fue tomado como un llamado a su paz interior y dejando ver que está enfocada en sí misma, en no dejarse llevar por cosas que ya no le interesan y en tener paz.

El mensaje que compartió Claudia Martín en sus historia de Instagram. Foto Instagram Claudia Martín

Además de los mensajes en sus historias, la actriz compartió diversas imágenes del rodaje de “Los ricos también llorar” y lo agradecida que está por esta producción, y aunque ella no ha dicho nada sobre el romance de su ex, los internautas se han encargado de reprocharle a Maite Perroni su actuar y hasta la compararon con Irina Baeva.

