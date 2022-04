Claudia Martín reacciona a rumores de que su ex y Maite Perroni tendrán bebé

Sin duda alguna, la actriz mexicana Claudia Martín, vive uno de sus mejores momentos, tanto en su vida profesional, pues esta triunfando como protagonista de la telenovela Los Ricos También Lloran y disfruta de su relación con el actor, Hugo Catalán. En una recién entrevista la famosa fue cuestionada sobre la idea de tener hijos e incluso reaccionó a los rumores de que su ex y Maite Perroni pronto se convertirán en papás.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Claudia Martín reaccionó a las preguntas de los medios de comunicación sobre si tenía algún comentario del rumor del embarazo de Maite Perroni. De una manera elegante y como toda una dama, la actriz prefirió no opirnar mucho del tema y sólo se limitó a decir: "No, ninguna".

En cuanto a la idea de si le gustaría voltear al pasado, Martín descartó esto, pues aseguró que no tiene caso. “¿Para qué?... no tiene caso. La vida de eso se trata, de seguir aprendiendo y creo que soy una mujer muy plena hoy por hoy”, respondió contundentemente la famosa.

Lee también: Dariana Romo muestra su lado coqueto en minishort y medias oscuras

Por otro lado, Claudia Martín, aseguró que ella se encuentra más feliz que nunca disfrutando de su pareja, a quien admira y la inspira a luchar día con día. “Es una persona que tiene muy claro lo que quiere, a dónde va, lo que hace, y pues lo admiro profundamente y creo que juntos hacemos un gran equipo y estamos aprendiendo el uno del otro”, señaló.

Al ser cuestionada sobre si en un futuro desea casarse con él; la protagonista de Los Ricos También Lloran manifestó que no se puede adelantar al futuro y sólo puede contar lo que esta viviendo en estos momentos. “Solo puedo decir que estoy muy contenta de lo que estoy viviendo hoy y nada más”.

Y aunque sus planes no son llegar proximamente al altar, Martín compartió que sí le gustaría convertirse en mamá, aunque no específico cuando. “Si, claro que sí, creo que es algo que sí está dentro de mis planes, un poco más a futuro porque tengo más planes y más objetivos, más metas que realizar en mi vida, pero claro que sí, es algo que sí me gustaría”, explicó.

Lee también: Luz Elena Gonzáles deslumbra con su natural figura en bañador

Cabe mencionar que a finales del 2021 el matrimonio de Claudia Martín y Andrés Tovar llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad por parte del productor de televisión; se rumoró que Tovar le había sido infiel con Maite Perroni, con quien meses después inició una relación amorosa.

Síguenos en