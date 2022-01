Claudia Martín habla de su divorcio con Andrés Tovar: "Soy más fuerte de lo que pensaba"

Luego de la polémica en la que se vio envuelta la actriz mexicana, Claudia Martín tras anunciar su separación con el productor de televisión, Andrés Tovar en medio de rumores de infidelidad, la famosa de 32 años rompió el silencio y aseguró que :Soy más fuerte de lo que pensaba".

Fue durante una entrevista exclusiva con TVyNovelas que Claudia Martín habló por primera vez de su separación y pese a que muchas personas tardan para sanar esa herida, en su caso desde hace tiempo ya le dio vuelta a la página y logró sanar todas las heridas gracias a su fuerza interior, al apoyo incondicional de sus familiares y amigos y al nuevo reto que tiene en su carrera tras ser elegida para protagonizar el remake de la telenovela Los Ricos también Lloran.

“Creo que fue todo lo contrario, porque descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije ‘de aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’, y eso hice, no me detuve. Hoy por hoy, agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento”, expresó la famosa.

Al ser cuestionada de cómo se encuentra emocionalmente y si su divorcio con Andrés Tovar le dejó algún aprendizaje, la actriz de Fuego Ardiente mencionó que está mejor que nunca. “Estoy muy bien, aprendí a comer mejor, a hacer más ejercicio... Y me siento mucho mejor, mejoré mi calidad de vida y me enfoqué en estar bien; creo que también ayuda rodearte de personas que te aportan energía positiva y cosas buenas”.

De la misma manera, Claudia Martín expresó que su divorcio con el productor de televisión no lo ve como un fracaso en su vida, pues al contrario ha aprendido muchísimo de ello. “Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor”, expresó.

En cuanto a si está lista para tener una nueva pareja, Claudia Martín manifestó que por supuesto que está lista para vivir otro romance, pues ella jamás ha dejado de creer en el amor. “¡Claro! Eso jamás estará cerrado para mí, nunca dejaré de creer en el amor; por supuesto que estoy más que abierta, con esa ilusión siempre”.

Sobre los requisitos que debe cumplir su futuro galán, la protagonista de novelas aseguró que lo más importante es que llegue a su vida un hombre honesto y auténtico. “Debe ser un hombre honesto cien por ciento, respetuoso, una persona que admire y que tenga bonitos sentimientos, trabajador, pero básicamente que sea auténtico y honesto”.

