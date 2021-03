Cinco famosos que nacieron el 6 de marzo y que tú no lo sabías

Marzo es un mes donde muchos de los famosos que conoces, y otros que no tanto celebran su cumpleaños. Hay algunos para quienes su onomástico no pasa desapercibido por nadie, pero hay otros que seguro ni sabes que hoy, 6 de marzo, celebran una vuelta más al sol.

Un 6 de marzo dio a la literatura a uno de sus más grandes exponentes: Gabriel García Márquez, premio Nobel y autor de 100 años de soledad, entre muchas obras. Pero en el ámbito artístico, también hay celebridades que hoy están de manteles largos y aquí te lo contamos con este recuento.

Shaquille O’Neal

El exbasquetbolista brilló tanto en las duelas como en la música y el cine, donde tuvo participaciones en películas como ‘Kaazam’ y ‘Scary Movie 4’. Sin embargo, en donde tuvo más éxito fue en las canchas de baloncesto, donde ganó tres campeonatos de la NBA con los Lakers de Los Ángeles y uno más con el Miami Heat. Hoy cumple 49 años.

Lee también: Cinco atuendos transparentes de Aracely Arámbula para celebrar su cumpleaños 46

Ernesto D’Alessio

El actor mexicano, y ahora diputado federal, hijo de la famosa cantante Lupita D’Alessio, festeja hoy 44 años de vida. Ernesto D'Alessio llega a esta edad alejado de los escenarios y los foros, sin embargo está en otra tribuna, donde preside la Comisión del Deporte, y parece ser que su deseo es continuar en la política por un rato más.

Alisha Boe

Alisha Boe es una joven actriz que ha cobrado gran fama debido a su participación en la serie de Netflix ‘13 Reasons Why’, en su papel de Jessica. Anteriormente, la artista de origen noruega-somalí ya había participado en películas como ‘Actividad paranormal 4’ y Amusement. Hoy llega a los 24 años de edad.

Jacob Bertrand

Quizá el nombre no te suene, pero cuando te cuente en qué proyecto trabaja seguro lo ubicarás. Jacob Bertrand ha cobrado fama recientemente por su papel de Eli o ‘Halcón’ en la serie Cobra Kai. Es uno de los chicos malos de la historia, que sufre un cambio radical gracias al karate. Este día, el actor festeja sus 21 años, mayoría de edad en Estados Unidos.

Clara Lago

La actriz española, popular por sus participaciones en series como ‘Hospital Central’ y ‘El vecino’, esta última de Netflix, llega a 31 años de vida, aunque actualmente se encuentra en una pausa en su carrera, pues no se ha sabido nada de ella y sus fans han notado la nula actividad que ha tenido en sus redes sociales en los últimos meses.

Lee también: ¡Como los buenos vinos! Fernando Colunga llega a sus 55 años más guapo que nunca

Otros famosos que también celebran hoy una vuelta más al sol son el actor británico Shaun Evans, la australiana Yael Stone, quien ha brillado en ‘Orange is the new black’, y la actriz canadiense Aryana Engineer, quien participó en la película ‘La Huérfana’.

En el plano nacional, Aracely Arámbula es una de las celebridades que cumple años este día, aunque de ella seguramente sí lo sabías pues es una de las actrices más queridas de la pantalla chica y tiene millones de seguidores en el país.