Cinco escándalos en los que Danna Paola ha estado envuelta

Actualmente, Danna Paola es una de las artistas top del medio del espectáculo en México, en el que ha destacado tanto como actriz desde los cuatro años de edad, y como cantante, en el que recientemente estrenó su nuevo álbum musical, ‘K.O’, pero su carrera también ha tenido obstáculos y algunos escándalos que han nutrido a la prensa de espectáculos.

1. Su relación tóxica con Eleazar

Uno de los principales escándalos de Danna Paola, es el que tuvo por su relación con Eleazar Gómez, cuando ambos trabajaron juntos en la telenovela juvenil ‘Atrévete a soñar’, y en la que tuvo muchos inconvenientes, ya que el actor quien ahora se encuentra en prisión por violencia de género, ya comenzaba a manifestar su mal temperamento con la cantante.

La relación fue muy tóxica para Danna Paola, y cabe señalar de que en aquel entonces ella era menor de edad, y su familia no estaba de acuerdo en que anduviera con el actor. La prensa de espectáculo captó imágenes en un estacionamiento donde él la jaloneaba. Recientemente ha hablado sobre el tema y ha dicho que jamás volvería a permitir que una persona la violentara, y que solo le quedó como experiencia un aprendizaje que no repetiría de nuevo.

Lee también: Danna Paola y sus ocultos tatuajes en zona prohibida

2. El día en que le dijeron gorda

Durante el programa ‘Hoy’, el nutriólogo Mauro di Marco la criticó porque señaló que estaba un poco gorda, ya que en la serie ‘Élite’ de Netflix, observó que se encontraba con unos kilos de más, posiblemente debido a que se la pasaba de fiesta, ingiriendo alcohol o porque tenía un problema hormonal.

En respuesta a los comentarios de di Marco, Danna Paola dijo que ella se sentía bien con su cuerpo y se amaba así mismo, aunque se dijo que tanto ella como sus representantes se molestaron tanto, que exigieron a los ejecutivos del programa que despidieran al especialista de su segmento.

Lee también: Danna Paola habla sobre la violencia que sufrió con Eleazar N.

3. Discusión en la Academia

Otro de los momentos polémicos que Danna Paola esteralizó, fue cuando en una emisión del programa ‘La Academia’ de TV Azteca, confrontó a uno de los participantes, Gibrán, con quien tuvo una fuerte discusión.

El momento fue uno de los más recordados del reality show, pues a Danna Paola le molestó que hablaran a sus espaldas, y puso en su lugar al académico. Por su parte, las redes sociales explotaron y crearon un sinfín de memes sobre la cantante. Nadie olvidará la frase: "Yo no vengo aquí a ser tu amiga".

4. El corazón roto con un actor de ‘Élite’

Danna Paola nunca ha hablado sobre el tema, pero es sabido que tuvo una relación con el actor chileno Jorge López, con quien actuó en la serie de Netflix ‘Élite’, durante tres temporadas.

La actriz y cantante vivió un largo tiempo en Madrid, donde todo parecía ir muy bien hasta que decidió no continuar más, ya que su amor no fue correspondido, además la pandemia no ayudó mucho y terminó regresando a México y dejando la producción de la serie. Sin embargo, todo eso sirvió de inspiración para su nuevo disco ‘K.O’, el cual tiene dedicatoria especial en muchas de sus canciones.

5. Su enojo con TV Azteca

También tuvo problemas con los ejecutivos de TV Azteca debido al escándalo que protagonizó cuando discutió con Gibrán, ya que los productores del programa no les gustó por dónde iba el programa, debido a que no querían que lo vieran tan amarillista.

Danna Paola amenazó con abandonar su puesto, sino hablaban directamente con el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego. Al final todo se solucionó, incluso se dice que firmó con TV Azteca para tener más participación en la televisora del Ajusco.