Cierran asilo donde estaba abuela de Thalía y Laura Zapata

Luego de las denuncias que hicieron Laura Zapata y Thalía en las redes sociales y por la vía legal contra el personal del asilo donde estaba su abuela, Eva Mange, por no brindar la atención adecuada a los adultos, las autoridades correspondientes acudieron al lugar y suspendieron sus actividades.

Primero fue Laura Zapata quien denunció a través de Twitter el trato que estaba recibiendo su abuela en el asilo, al que ella y Thalía pagaban 100 mil pesos mensuales para que tuviera la mejor atención, quien adjuntó unas fuertes imágenes con el siguente mensaje:

"Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", escribió la actriz de Televisa.

Posteriormente, Thalía también abrió su corazón y reveló que estaban viviendo una situación muy difícil. Y debiddo a que Thalía y Laura Zapata denunciaron al personal del asilo, otras cinco personas más lo hicieron por lo que la Fiscalía General del Estado de México acudió al asilo y lo clausuró.

Laura Zapata utilizó su Twitter para informar también que el lugar había sido suspendido. "Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex, @SaludEdomex, @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos", escribió la actriz junto a unas imágenes del sello.

La hermana de Thalía también denunció que seguía recibiendo amenazas por parte de algunos usuarios de Twitter. “Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando!!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex", confesó la actriz.

