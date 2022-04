Científicos dan el nombre de Taylor Swift a una nueva especie de ciempiés

La cantante estadounidense Taylor Swift, que cuenta con innumerables premios dentro del mundo de la música, ha dado nombre a un insecto, una nueva especie de ciempiés, descubierto por un científico que se ha confesado admirador de la artista.

Según un estudio publicado en la revista científica ZooKeys por un equipo investigador estadounidense de Virginia, el nuevo ciempiés se llamará "Nannaria Swiftae", en honor a la cantante y forma parte de las 17 nuevas especies de este insecto que han sido encontradas en los montes Apalaches, informa la cadena CNN.

El autor principal del estudio, el entomólogo Derek Hennen, es un seguidor de la famosa cantante y quería honrarla: "su música me ha ayudado a superar momentos difíciles, y es un pequeño agradecimiento que puedo dar por la alegría que me han brindado sus canciones", aseguró en declaraciones que reproduce la cadena.

El entómologo espera que la cantante pop "esté feliz" con este detalle y "lo use como una oportunidad para aprender más sobre el ciempiés". Y agregó: "Para un científico, nombrar una especie inspirándose en alguien es un honor, así que espero que lo vea de manera positiva", precisó.

Es un ciempiés "bonito" con un color marrón castaño y manchas de color naranja rojizo en los costados, dijo Hennen.

Según explicó, los ciempiés son una de las criaturas menos conocidas porque no son tan llamativos como las mariposas o las libélulas, razón por la cual se están descubriendo tantas especies nuevas.

Hennen también se inspiró para nombrar a otro insecto de estas características en el nombre de su esposa Marian, por lo que este ciempiés se denomina Nannaria marianae. EFE

Con información de TAYLOR SWIFT / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU) / Fotografía Instagram Taylor Switft

