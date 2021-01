Christopher von Uckermann y su historia de amor con Belinda

Cada vez Christian Nodal hace olvidar los amores del pasado de la cantante de pop Belinda, sin embargo, existe un primer amor que posiblemente como un tatuaje pueda ser difícil de borrar, se trata de Christopher von Uckermann.

La historia entre Belinda y Christopher von Uckermann data de hace muchos años, incluso Christian Nodal solo tenía un par de años, cuando ambos actores se conocieron en ‘Amigos para siempre”.

Sin embargo, fue en la telenovela infantil ‘Aventuras en el tiempo’ producida en 2001 por Rosy Ocampo y transmitida en Televisa, el lugar en donde Belinda y Christopher se conocieron mejor y rápidamente se hicieron novios, ya que hubo química entre ambos protagonistas.

Cabe resaltar que Belinda contaba en aquel entonces, hace 20 años con 12 años de edad, mientras que Christopher von Uckermann era mayor que la cantante por dos años, es decir, que ya era todo un adolescente.

En la telenovela, Belinda tenía el papel de Violeta Arcángel Flores, mientras Christtopher von Uckermann. Ángel del Huerto, teniendo un reparto en los que destacaban Maribel Guardia, Gerardo Munguía, Odiseo Bichir, Vanessa Guzmán, así como las actuaciones de las primeras actrices Carmen Montejo y Marga López, entre otros.

‘Aventuras en el tiempo’ trata de una historia inolvidable, la cual sucede en un verano lleno de emociones y aventuras, donde cinco ingeniosos y traviesos niños viajan a lugares distantes en el tiempo.

También, fue la primera telenovela de ciencia ficción de Televisa, donde abordó el tema de los viajes en el tiempo, conjugándose el peligro, la intriga, y la música que fue del agrado de todo el público.

A través de una cuenta de Instagram de fans de Belinda, se puede ver en un video al actor Christopher von Uckermann, a quien le preguntan cuál fue su primer amor, a lo que el actor contesta: “De mis primeros amores, relaciones bien, fue... Belinda".

Aunque ha pasado mucho tiempo, ambos actores tomaron caminos diferentes, pues en aquel entonces, Belinda estaba comenzando su carrera como actriz y cantante, apareciendo en otros melodramas infantiles como ‘Cómplices al rescate’ y ‘Corazones al límite’.

Por su parte, Christopher von Uckermann, fue una de las estrellas juveniles en ‘Rebelde’, saltando a la fama y el estrellato, sin embargo no ha tenido la constancia que Belinda sí ha alcanzado en los últimos años, pues su carrera musical no fue tan brillante y sus proyectos actorales no han sido lo que se esperaba de él.