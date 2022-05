Christina Aguilera anuncia colaboración con Tini Stoessel y nuevo disco "La Tormenta"

La cantante estadounidense Christina Aguilera anunció el pasado martes un nuevo sencillo, "Suéltame", en el que colabora con la cantante argentina Tini Stoessel y que formará parte de su próximo disco corto en español, el segundo que presenta este año, llamado "La Tormenta".

La estadounidense de ascendencia ecuatoriana publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que anima a reservar su nuevo EP (disco corto) y canción -sin fecha de lanzamiento- para entrar en el sorteo de un viaje con ella a la fiesta del Orgullo Gay de Los Ángeles.

"La Tormenta", del que no ha ofrecido más detalles, será el segundo EP en español que presenta la artista este año después de "La Fuerza", que salió al mercado el pasado enero y que describió como el "primer capítulo" de una trilogía.

Lee también: Christina Aguilera lanza 'La Fuerza', primer disco en español en dos décadas

Nuevo disco, cambio de imagen

Aguilera acompañó el mensaje en redes sociales de una foto promocional en las que luce su cabello pelirrojo, bisutería en las uñas y un traje ajustado de encaje rojo, y otra imagen junto a Tini Stoessel en la que ambas posan de perfil con ropa ajustada de tonos neutros.

La autora de "Genie in a bottle", que en los últimos años ha priorizado su faceta televisiva sobre la musical, está enfrascada en su vuelta a la canción en español después de dos décadas y ofrecerá varios conciertos este verano en España.

Lee también: Shakira será juzgada en España por un fraude de 15,4 millones de dólares

Recientemente, la ganadora de Grammy ha presentado el videoclip de "La Reina", una de las canciones de su disco "La Fuerza", en el que se atreve con una ranchera y responde en clave femenina al clásico del mexicano Vicente Fernández, "El Rey". EFE

"I want to fly someone special to LA Pride... Pre-save my new EP La Tormenta and new single Suéltame, for a chance to join me for the celebration of a lifetime... Link in bio for a chance to win!" (Quiero llevar a alguien especial a LA Pride... Pre-guarda mi nuevo EP La Tormenta y el nuevo sencillo Suéltame, para tener la oportunidad de unirte a mí para la celebración de tu vida... ¡Enlace en bio para tener la oportunidad de ganar!), se lee en dicho comunicado de su último post en Instagram del pasado lunes 23 de mayo.

En un post anterior del 9 de mayo, la cantante compartió un video en blanco y negro, en el que se le ve luciendo un atuendo de mexicana y entonando con tremendo vozarrón un tema con mariachi en un escenario muy mexicano, lo que parece ser una hacienda del país. "La reina... behind the scenes [Detrás de cámaras]", se puede leer.

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Nueva York / Fotografía Instagram Christina Aguilera

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más