Christian Nodal sorprende tras aparecer en Instagram sin tatuajes en el rostro

A raíz de una reciente publicación compartida por el cantante Christian Nodal en redes sociales, una vez más se ha vuelto tendencia; aunque en esta ocasión no fue precisamente por algún lío amoroso, sino gracias a un vídeo de sus historias de Instagram; pues dejó ver por unos segundos, su rostro totalmente limpio, es decir, sin un solo tatuaje, situación que llenó de buenos comentarios la publicación reposteada por algunos medios de comunicación.

Debido a que durante el último año Christian Nodal tomó la decisión de tatuarse el rostro en repetidas ocasiones, es inevitable notar su cambió al ver su cara, pues casi se puede decir que ya no tenía espacio para un tatoo más, de ahí que su clip haya causado impacto entre sus seguidores y no es para menos con tan impresionante cambio.

El interprete de "No te contaron mal", utilizó un famoso filtro durante la grabación de un video, el cual le permitió lucir un impecable y de rostro limpio que a más de uno dejó sin palabras, pues cualquiera podría asegurar que no tiene garabatos dicha parte de su cuerpo.

Ante el evidente cambio de look, no se hicieron esperar las diversas opiniones de los internautas, quienes le dejaron ver su sentir sobre tener o no tatuajes en su cara, así como hubo quienes le hicieron saber que luce bien con estos, por supuesto, sobraron los comentarios que le hacían saber que fue una muy mala decisión hacérselos por tratarse de una estrella de la talla de su ex pareja, la cantante Belinda.

“Se ve más guapo”, “En verdad no entiendo como una persona puede tatuarse la cara”, “Se ve muy bien, mucho más guapo”, “Qué locura como se volvió su cara, le quitó esa personalidad tan bella que tenía”, “Creo que se los cubrió con maquillaje o el video no es reciente”, “Ahora usando maquillaje, omg!”, “Se los maquillaron porque el maquillaje sí hace milagros”, expresaron sus fans.

Acentúan sus seguidores que este cambio de aspecto comenzó de la nada y que poco a poco se le fue convirtiendo en adicción, sin embargo y aunque se supone que sus dibujos son plasmados con tinta permanente, con el paso del tiempo se han descubierto técnicas que pueden lograr desaparecer dichos tatoos o por lo menos hacerlos menos visibles, pero como todo, este proceso pueda generar marcas o mucho dolor al ser practicado.

Y hablando de tatuajes "tapados", cabe destacar que no hace mucho tiempo Nodal se vio enredado en otra polémica al respecto de Belinda, pues decidió tapar una frase tatuada en su rostro, "Utopía" misma que la española utilizó para nombre de su material discográfico lanzado en 2006.

